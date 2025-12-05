EDUARDO BASUALDO INAUGURA EN EL MUSEO MAR LA MUESTRA: «QUÉ PARTE DE QUIÉN»

El Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires anunció el regreso de Eduardo Basualdo al Museo MAR donde presentará una nueva exposición individual en la que indaga acerca de la naturaleza del espacio. La sala de exhibición, punto de partida del proyecto, es atravesada por obras que proponen distintas formas de experimentarlo. La muestra lleva por título “Qué parte de quién” y podrá visitarse a partir del 6 de diciembre en sala 1 con entrada gratis de martes a domingos.

La exposición invita al visitante a situarse en una enorme sala que es iluminada por una única fuente de luz ubicada en el suelo, cerca del centro. Su resplandor alcanza cada rincón. Una campana negra de metal, accionada por un motor, una hélice y un sistema de poleas, se eleva y desciende rítmicamente sobre ella. Al cubrir la luz, sumerge la sala en una oscuridad total; al descubrirla, restituye la visibilidad de inmediato. Así, la mirada de los visitantes se interrumpe una y otra vez, y la percepción del entorno se modifica con cada ciclo. En una de las paredes laterales, un dibujo de dimensiones monumentales ocupa casi toda la superficie. La imagen abstracta, en blanco y negro, revela en sus pliegues el proceso que le dio origen. El papel fue replegado repetidas veces sobre sí mismo, aplanado y pintado de negro en toda la superficie. Luego se volvió a desplegar hasta recuperar su tamaño original, exhibiendo al mismo tiempo los planos negros pintados anteriormente y las áreas sin cubrir que permanecieron ocultas entre los pliegues.

Si en proyectos anteriores la obra de Basualdo proponía una mirada introspectiva hacia el interior del cuerpo, en esta exposición la atención vuelve a dirigirse hacia afuera, al entorno en el que se mueven los cuerpos. Sin embargo, esa mirada aparece ahora accidentada: se interrumpe en su continuidad como si el espacio se plegara y desplegara entre luces y sombras.

Acerca de Eduardo Basualdo

Eduardo Tomás Basualdo (Buenos Aires, 1977) es un artista visual argentino cuya obra combina influencias de la literatura y el teatro. Trabaja con instalaciones, esculturas, dibujos y objetos que invitan al espectador a participar corporalmente en escenarios cargados de tensión narrativa, donde algo acaba de ocurrir o está por suceder. Sus obras forman parte de colecciones internacionales como el Hirshhorn Museum (EE.UU.), el Musée d’Art Contemporain de Lyon y Les Abattoirs (Francia), el Musée des beaux-arts de Montréal (Canadá) y el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Participó en importantes bienales como Venecia (2015), Gwangju (2014), Lyon (2011) y Mercosur (2009). Su exposición Pupila (MAMBA, 2022–2024) reunió obras clave y presentó sus dibujos como parte central de su práctica. En Obra del Demonio (2022–2023) colaboró con la coreógrafa Diana Szeinblum, integrando sus esculturas al movimiento escénico. En 2023 publicó Ensayo de Escape, una reflexión conceptual sobre su trayectoria. Su más reciente exposición, In Medias Res, presentada en la galería Ruth Benzacar, incluyó dibujos, esculturas y una instalación de sitio específico que giraban en torno a la relación del cuerpo humano como límite entre un universo interior y otro exterior. Actualmente es representado por las galerías Ruth Benzacar, PSM y Luisa Strina. Vive y trabaja en Buenos Aires.

