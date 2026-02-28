EEUU e Israel bombardearon Irán en una ofensiva dirigida contra el ayatolá Ali Jamenei

La acción se dio tras semanas de amenazas de intervención militar. En respuesta, Teherán lanzó misiles y drones mientras personal civil y diplomático debió evacuar

EEUU e Israel lanzaron este sábado una serie de ataques coordinados contra el régimen de Irán. De esta manera, ambas naciones bombardearon diversas ciudades tras semanas de amenazas de intervención militar. Teherán respondió con misiles y drones, mientras diplomáticos estadounidenses presentes en el Golfo y civiles israelíes recibieron órdenes de buscar refugio.

En la madrugada de este sábado, el presidente de EEUU Donald Trump subió un video de 8 minutos a X hablando en detalle sobre la acción contra Teherán.

El objetivo del ataque era el ayatolá Ali Jamenei

Una fuente iraní cercana al régimen le informó a Reuters que varios altos comandantes de la Guardia Revolucionaria de Irán y funcionarios políticos habían sido asesinados. Tras la ofensiva, el número de muertos ascendió a 40 luego de un ataque israelí a una escuela primaria en Minab, una ciudad en la provincia de Hormozgan, en el sur de Irán, según la agencia de noticias estatal IRNA. Al inicio, el gobierno iraní expresó un primer número de 24 víctimas mortales en cita a la agencia de noticias semioficial iraní Tasnim.

Por otro lado, un funcionario israelí le comentó a Reuters que el líder supremo iraní Alí Jamenei y el presidente Masoud Pezeshkian fueron los objetivos del ataque, pero que por el momento el resultado de los ataques no estaba claro.

Voces del régimen informaron que altos comandantes de la Guardia Revolucionaria de Irán y funcionarios políticos murieron.

En respuesta, la Guardia Revolucionaria de Irán declaró que atacó bases estadounidenses e israelíes ya que «todos los recursos e intereses estadounidenses en la región son considerados objetivos legítimos» para su ejército. En esa línea, se escucharon explosiones en varios países árabes del Golfo que albergan fuerzas estadounidenses, incluidos Qatar, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, indicó Aljazeera. La represalia fue con misiles propios e informaron que su acción seguirá hasta que su enemigo fuera «derrotado decisivamente».

EEUU e Israel llevaron atacaron al régimen de Irán en varias ciudades

«Hace poco tiempo el ejercito de EEUU comenzó operaciones de combate mayores contra el régimen de Irán. Nuestro objetivo es defender a los estadounidenses eliminando las amenazas de Irán, un grupo vicioso de gente muy terrible«, comenzó su discurso».

En esa línea, dejó claro que su fin era derrocar al régimen instaurado desde la revolución de 1979: “Vamos a destruir sus misiles y arrasar su industria de misiles por completo. Será totalmente—de nuevo—aniquilada. Vamos a destruir su armada”, continuó.

Posteriormente, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó en X que el fin era “eliminar la amenaza existencial” para su país: «Durante 47 años, el régimen de los ayatolás ha gritado ‘¡Muerte a Israel y EEUU!’ (…) Ha derramado nuestra sangre, asesinado a muchos estadounidenses y masacrado a su propio pueblo».



Además, agregó que «este régimen terrorista asesino no debe armarse con armas nucleares que le permitan amenazar a toda la humanidad. Nuestra acción conjunta creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome su destino en sus propias manos».

Netanyahu sumó que esta acción conjunta con EEUU «creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome su destino».

Donald Trump sobre los ataques de EEUU a Irán: «Serán borrados»

El republicano anunció que su país puso en marcha “importantes operaciones militares” en Irán, en lo que definió como una ofensiva destinada a “destruir sus misiles y arrasar su industria misilística”. El mensaje fue difundido a través de un video en redes sociales, donde el mandatario endureció el tono frente a Teherán y lanzó una advertencia directa: “Serán borrados”.

Según explicó, la decisión apunta a “defender al pueblo estadounidense eliminando la amenaza del régimen iraní”, en un contexto de creciente tensión internacional.

En su declaración, Trump volvió a ubicar a Irán en el centro de las críticas de Washington: “Irán es el patrocinador del terrorismo número uno del mundo y recientemente mató a decenas de miles de sus propios ciudadanos en sus calles mientras protestaban. Siempre ha sido la política de los Estados Unidos que este régimen terrorista nunca pueda tener un arma nuclear”, expresó el mandatario.

