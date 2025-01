El abandono de mascotas crece durante el verano: una crisis social que exige conciencia y acción

La falta de conciencia social del término tenencia responsable sumada a las castraciones no realizadas durante el año, llevan a que durante el verano, los casos de abandono de caninos y felinos se incrementen significativamente, generando una crisis que no solo afecta a los animales, sino también a la sociedad en su conjunto.

En Argentina, se estima que alrededor de 20 millones de perros viven en situación de calle, lo que equivale a casi la mitad de la población canina del país. De cada 10 perros en esta situación, solo uno logrará encontrar un hogar, mientras que el resto enfrentará riesgos sanitarios graves, convirtiéndose en vectores de zoonosis. Esta realidad exige la intervención inmediata de todos los actores sociales, para evitar que la situación siga empeorando.

El Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires (CVPBA) señala que, para abordar de manera efectiva esta problemática, son esenciales dos pilares fundamentales: la concientización y educación, complementada con la esterilización quirúrgica. Estas medidas requieren un esfuerzo coordinado y de largo plazo que involucre a la sociedad exigiendo castraciones seguras a bajo costo y a los gobiernos en todos sus niveles, garantizando esta posibilidad a través de medidas sanitarias en resguardo de la salud y el bienestar animal.

Es necesario que el Estado impulse campañas de sensibilización que cambien la percepción de los animales como meros objetos y promuevan una verdadera cultura de responsabilidad y respeto hacia ellos, es decir una tenencia responsable.

Desde el CVPBA hace varios se años se trabaja para que los municipios tengan áreas de zoonosis activas para cumplir con su función primordial, como así también un área de castraciones de forma segura, con profesionales responsables. Sin embargo, en numerosas oportunidades, algunos grupos que manifiestan ser proteccionistas, promueven prácticas de castraciones clandestinas y poco seguras, que bajo intención de bregar por el control de la reproducción no controlada, generan verdaderos problemas sanitarios para la población. Estas castraciones se llevan a cabo en lugares no adecuados y no habilitados, bajo condiciones deficientes de esterilización, e incluso en ocasiones son realizadas por personas sin conocimientos de veterinaria.

Las consecuencias de estas situaciones son graves: complicaciones post operatorias, infecciones, y otros problemas asociados a la mala praxis que afectan directamente a los animales, configurando maltrato animal y generando riesgos para la comunidad.

Por qué aumentan los abandonos

El abandono de animales se debe a diversas causas, como camadas no deseadas, comportamientos problemáticos, dificultades económicas, cambios de domicilio y la falta de interés por parte de los propietarios y castraciones no realizadas oportunamente.

La Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA), encargada de nuclear a las empresas productoras de software viales, agrega una causa más para el incremento del abandono de los animales en verano: la imposibilidad de su traslado o de poder dejar el animal al cuidado de alguien más.

En un sondeo realizado en más de 1.800 hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires sobre esta problemática, esto arrojó que el 54% de los consultados coincidió en que “la dificultad para viajar con una mascota al salir de vacaciones aumenta el abandono de animales en verano”.

El CVPBA hace un llamado a la acción conjunta de toda la sociedad, para erradicar el abandono de animales y fomentar una cultura de cuidado y respeto hacia ellos, promoviendo la educación, concientización, tenencia responsable y además la castración segura. Adoptar un animal de compañía e incorporarlo al núcleo familiar es una decisión de gran responsabilidad y debe ser acompañada por políticas públicas que garanticen el bienestar animal y eviten el maltrato animal.

Comentarios

comentarios