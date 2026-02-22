El Auditorium cierra su temporada con destacadas obras teatrales 

La programación es impulsada por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, que acompañó una propuesta amplia pensada tanto para residentes como para turistas que eligieron la ciudad durante la temporada.

El Teatro Auditorium de Mar del Plata, Centro Provincial de las Artes, cerrará la temporada teatral de verano 2026 con destacadas obras como “Canciones, cuentos y cuadros” , una puesta de Sebastián del Hoyo y Mauricio Dayub; “Salir al ruedo” , una creación de Mariana Astutti y Laura Azcurra; “Villa”, que viene de exitosas presentaciones en Timbre 4 con Ana Celentano, Magdalena Grondona, Tamara Kiper y “Aunque te mueras por volver” con el regreso de Natalia Cociuffo a Mar del Plata junto al grupo Natural.

La temporada del Auditorium se destacó por convocar a públicos diversos y consolidar una programación de alto nivel artístico con propuestas que reflejan la variedad de géneros y estilos. De esta manera, se pudieron disfrutar puestas de teatro, música, danza y artes visuales, reafirmando su lugar como uno de los principales espacios culturales de la ciudad.

Esta heterogénea agenda, que presentó el Centro Provincial y el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires combinó, figuras consagradas a nivel nacional con producciones marplatenses e independientes.

Ya llegando a su última semana, el Auditorium, programó para el próximo martes 24 a las 21 “Canciones, cuentos y cuadros” , una puesta de Sebastián del Hoyo y Mauricio Dayub en el Café Teatral Emilio Alfaro. Se trata de un show que entrecruza la música, la actuación y la pintura en vivo. En esta oportunidad, el destacado músico y artista plástico, Sebastián del Hoyo contará con la participación especial de Mauricio Dayub en la actuación y narración de cuentos.

A su vez, “Salir del Ruedo” tendrá lugar el jueves 26 y viernes 27 a las 21:30 en la sala Astor Piazzolla. Es un espectáculo teatral que combina danza, música y humor, utilizando la potencia del lenguaje flamenco. Creada, interpretada y dirigida por Mariana Astutti y Laura Azcurra, la obra propone, a través del movimiento, la gestualidad, la percusión corporal y situaciones cómicas, una narrativa sin palabras.

También, el jueves 26 y viernes 27 en la sala Roberto J. Payró se presentará “Villa”. La puesta que comenzará a las 21 cuenta como tres mujeres se reúnen para decidir el destino de un ex centro clandestino de detención. El problema es difícil de resolver y la obra nos sumerge en las discusiones que atraviesan las tres protagonistas. Una obra de Guillermo Calderón que cuenta con las interpretaciones de Ana Celentano, Magdalena Grondona, Tamara Kiper. La adaptación y dirección de Adriana Roffi.

Finalmente, el sábado 28 a las 21 subirá al escenario de la Sala Roberto J. Payró Natalia Cociuffo y el grupo Natural con “Aunque te mueras por volver”. El espectáculo es un recorrido musical que se adentra sin filtros en el universo del amor y sus contradicciones: el deseo y el desamor, la ruptura y la reconciliación, el intento de soltar y las ganas de volver.

Con la voz arrolladora de Natalia Cociuffo, Diego Gosiker en batería, percusión y coros, Juan Huici en Bajo y coros y Bruno Deluchi en piano.

De este modo, el emblemático recinto marplatense despide el verano con una oferta artística plural, consolidando su compromiso con la cultura y el acceso a espectáculos de calidad.

Localidades en venta por Plateanet o en la boletería del teatro (Boulevard Marítimo 2280).

