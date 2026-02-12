El Camino de Santiago, experiencias que dejan huellas en la vida

En ‘Tarde para Armar’, programa que se transmite de 13 a 17 horas por LU9 Mar del Plata, Sebastián Sexto, guía del Camino de Santiago de España, detalló y expresó lo que significa esta experiencia que moviliza a cientos de personas en el mundo.

Mar del Plata tendrá este jueves una cita para quienes quieren conocer -o volver a sentir- la experiencia del Camino de Santiago. Se trata de la charla «Caminos que inspiran», un encuentro para informar, responder consultas y compartir vivencias sobre una de las peregrinaciones más emblemáticas del mundo, con llegada a Santiago de Compostela, en Galicia.

La propuesta se realizará a las 19:00 en el Colegio Don Orione (Quintana 3350) y contará con la presencia del papá de Sebastián, el guía Dani y la participación virtual del propio Sebastián, marplatense radicado en Galicia y referente del emprendimiento Alma Peregrina, dedicado a acompañar a personas que deciden hacer el Camino.

Qué es el Camino de Santiago y por qué se vive como «peregrinaje»

Desde España, Sebastián explicó que el Camino tiene un origen ligado a la tradición católica: recordó que en el siglo IX se hallaron los restos del apóstol Santiago, y desde entonces comenzó la peregrinación hacia su tumba en Compostela. Sin embargo, remarcó que hoy la experiencia «va más allá de lo católico» y se convirtió en un recorrido «ecuménico», abierto a personas de distintas creencias.

En su relato, definió al Camino como una vivencia «muy personal, íntima y mística», con fuerte conexión con la naturaleza y con los otros caminantes. «Es un encuentro también cultural», señaló, al describir que participan peregrinos de todo el mundo y de diversas religiones.

Cuándo conviene viajar: clima, fechas y recomendaciones

Consultado sobre la planificación, Sebastián remarcó que puede hacerse en cualquier época del año, aunque advirtió que el clima es un factor clave porque es un recorrido «al aire libre». Contó que Galicia suele tener condiciones variables y que incluso hay quienes caminan con frío, viento, lluvia o nieve.

Aun así, recomendó épocas más amables: primavera y también septiembre y octubre, antes de noviembre. Además, indicó que en Semana Santa (abril, mayo, junio) suele llegar mucha gente y que esas fechas también se eligen para evitar el pico de las vacaciones europeas.

En cuanto a la preparación, fue directo: lo más importante es «ponerse a caminar». En estilo de consejo, sostuvo que la clave para disfrutar y no sufrir el Camino es el entrenamiento previo: «moverse, caminar y caminar».

La fecha más convocante: 25 de julio

Sebastián explicó que el día central es el 25 de julio, fecha de la festividad del apóstol Santiago. Según detalló, llegar ese día es «lo más emblemático», pero también lo más difícil por la cantidad de peregrinos y visitantes que se suman a la celebración.

Por eso, recomendó evitar esos momentos de alta concentración si se busca una experiencia más tranquila: para él, el Camino es un «momento especial» que cada persona se regala para vivirlo con más calma.

Rutas, distancia y Compostela: cuál es el «mínimo» oficial

El Camino no es uno solo: existen varias rutas que convergen en Santiago. Sebastián precisó que el más tradicional es el Camino Francés, que parte desde la frontera en Saint-Jean-Pied-de-Port (entre Francia y Navarra) y demanda aproximadamente 30 días de caminata, con un recorrido cercano a 800 kilómetros.

También mencionó otras variantes reconocidas: Camino Portugués, Vía de la Plata, Camino del Norte y Camino Inglés, entre otros, con características diferentes (costas, montaña, trayectos interiores).

Respecto del reconocimiento oficial, explicó que la Catedral de Santiago, mediante su Oficina del Peregrino, entrega un certificado llamado Compostela a quienes realizan «con devoción» al menos 100 kilómetros (en el caso de hacerlo a pie) en cualquiera de los caminos tradicionales, completando la llegada a Compostela.

«El Camino es una analogía de la vida»: el sentido personal de la experiencia

Durante la entrevista, Sebastián describió el recorrido como una síntesis simbólica de la vida: «somos peregrinos, estamos de paso», planteó, y señaló que cada etapa cambia según el día, el estado de ánimo y las personas con las que uno se cruza. También habló de decisiones, subidas y bajadas, y de la importancia de conectar con «lo simple».

En esa línea, sostuvo que el Camino deja enseñanzas y que muchas personas quedan «enganchadas» y planean repetirlo: contó que es común que, al terminar, ya empiecen a pensar cómo volver al año siguiente.

De Mar del Plata a Galicia: raíces familiares y el proyecto «Alma Peregrina»

Sebastián también compartió su vínculo familiar con la región: contó que sus abuelos paternos eran gallegos, nacidos cerca de Santiago, y que en su caso el Camino está atravesado por la memoria de sus raíces. Relató que su primera vez fue junto a su papá, una experiencia que definió como emotiva y decisiva para animarse a formarse y acompañar a otros.

De ese proceso nació Alma Peregrina, su emprendimiento para guiar y acercar a más personas a vivir el Camino como experiencia transformadora.

Cómo será la charla en Mar del Plata y quiénes participan

La actividad «Caminos que inspiran» se realizará este jueves 12, a las 19:00 en el Colegio Don Orione (Quintana 3350). Sebastián participará de manera virtual, mientras que en la sede estarán su papá y el guía Dani. También se sumará el Centro Gallego de Mar del Plata, con presencia de personas que ya hicieron el Camino y compartirán su experiencia.

La propuesta incluirá información práctica (fechas, tiempos, preparación, clima, etapas) y un espacio para consultas. La invitación, según expresó Sebastián, está dirigida tanto a quienes quieren hacerlo como a quienes ya lo vivieron y desean compartir.

Invitación abierta: «animarse» y despejar dudas

En el cierre, Sebastián dejó un mensaje directo para quienes vienen postergando el viaje: «los sueños no se pueden dejar», expresó, e invitó a acercarse a la charla, preguntar y sacarse todas las dudas. También recordó que Alma Peregrina está en redes sociales para quienes quieran seguir el tema y consultar.

