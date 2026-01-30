El Carnaval llega a Bendu Arena: Mar del Plata se prepara para su fiesta más explosiva

Tras una temporada de shows históricos, el nuevo multiespacio del puerto recibirá a Khea, Kapanga y Los Caligaris en una edición especial para bailar de principio a fin.

Luego de consolidarse como el escenario de los espectáculos más imponentes y convocantes del verano, Bendu Arena se prepara para celebrar su primera edición de los festejos de carnaval. En el punto estratégico de la ciudad (Av. de los Trabajadores 150), este nuevo multiespacio de entretenimiento y gastronomía concentrará las recomendaciones artísticas más comentadas de la costa argentina.

Una propuesta artística de primer nivel

La celebración, programada para el próximo martes 17 de febrero, contará con una cartelera poderosa diseñada para que el público no deje de bailar. Los protagonistas de la noche serán:

Khea: El referente del trap que llega con toda su energía urbana.

El referente del trap que llega con toda su energía urbana. Los Caligaris: Garantía de fiesta y color con su estilo único de circo y ska.

Garantía de fiesta y color con su estilo único de circo y ska. Kapanga: Los clásicos del rock y el cuarteto que prometen un show explosivo.

La jornada comenzará a las 18:00 hs con la apertura de puertas, incluyendo la musicalización de DJ Sonido Parrandero y la participación de La Feliz Comparsa, transformando el recinto en un verdadero corsódromo frente al mar.

Entradas y accesos

Las localidades para este evento ya se encuentran disponibles a través de la plataforma oficial de Ticketek. Quienes asistan podrán disfrutar también de las opciones gastronómicas de Bendu, un espacio que ha redefinido la dinámica del puerto marplatense durante esta temporada 2026.

