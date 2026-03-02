El ciclo lectivo 2026 arranca condicionado por el paro docente: cómo impacta en Mar del Plata

La medida de fuerza tiene adhesión en escuelas públicas, privadas y municipales, por lo que el arranque es dispar según cada institución.

Vuelven las clases, a medias. El ciclo lectivo 2026 comienza este lunes pero lo hace de manera irregular debido al paro docente convocado para la jornada, con gran acatamiento a nivel nacional y adhesión en establecimientos públicos, privados y municipales.

Si bien el calendario escolar fija el inicio de clases para hoy y prevé la finalización el 22 de diciembre, la medida de fuerza impacta en el dictado normal en distintos niveles educativos.

Asimismo, no todos los docentes se adhieren al paro, por lo que en algunas instituciones hay actividad parcial o incluso clases con normalidad.

La adhesión alcanza a sectores de la educación pública provincial y también a docentes municipales, que confirman que no inician el ciclo lectivo en el marco de la medida. En el ámbito privado, la situación se torna variable dependiendo de cada establecimiento y el grado de acatamiento.

El conflicto se enmarca en reclamos vinculados a condiciones laborales, situación salarial y social, y sobrecarga de tareas, planteos que se exponen con malestar en las semanas previas al inicio del ciclo lectivo.

De esta manera, el regreso a las aulas queda atravesado por un escenario dispar en la ciudad, con escuelas que abren sus puertas y otras que no dictan clases, resultando en un comienzo de año escolar marcado por la medida de fuerza.

Reclamos nacionales y provinciales

Entre los fundamentos del paro, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) incluyó mayoritariamente reclamos dirigidos al gobierno nacional. Exigen la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), eliminado al inicio de la gestión de Javier Milei, un aumento del presupuesto educativo y la convocatoria a la paritaria nacional docente.

Al mismo tiempo, el frente sindical incorporó un reclamo salarial que compete directamente a la administración bonaerense. Los gremios rechazaron la oferta del 3% de aumento para los haberes de febrero, al considerarla insuficiente frente al contexto inflacionario.

En el caso de SUTEBA, el sindicato ya había anunciado una medida de fuerza para este 2 de marzo, aunque con eje en la política educativa nacional. Ahora, con la adhesión formal de todos los gremios del FUDB, la protesta adquiere carácter unificado.

Entonces, el paro del lunes afecta a las escuelas municipales, públicas provinciales y privadas de la provincia. La medida implica el retraso del inicio de clases previsto para ese día, aunque desde los gremios no descartaron nuevas acciones si no hay respuestas a sus demandas.

