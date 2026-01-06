El Circo La Audacia abre su temporada de verano 2026 en la Laguna de los Padres

El Circo La Audacia, el primer circo de Mar del Plata, inicia su temporada de verano 2026 con funciones para toda la familia en un entorno natural único: la Laguna de los Padres, junto al Museo José Hernández.



La primera función de la temporada será el domingo 11 de enero a las 19 hs, y el ciclo continuará todos los domingos de enero y febrero, con una propuesta artística pensada para el encuentro, la risa y la emoción compartida.



Con una estética clásica de circo, números acrobáticos, humor y destrezas para grandes y chicos, Circo La Audacia invita a disfrutar de una experiencia cultural al aire libre, ideal tanto para residentes como para quienes eligen Mar del Plata como destino de verano.



Función especial – Este sábado

Como anticipo de la temporada, este sábado a las 19 hs se presentará en el Circo La Audacia El Artista Desconocido, llegado desde Barcelona, con su espectáculo de clown para disfrutar en familia.

En esta función especial, la entrada será a la gorra, reafirmando el espíritu abierto, popular y cercano del proyecto.



Información de funciones de verano

Inicio de temporada: domingo 11 de enero de 2026

Funciones: todos los domingos de enero y febrero

Horario: 19 hs

Lugar: Laguna de los Padres, junto al Museo José Hernández

Entrada general: $7000

Entradas:

Disponibles online en

https://articket.com.ar/CIRCO-LA-AUDACIA-VERANO-2026/

y en boletería el día de la función.



El Circo La Audacia propone este verano una alternativa cultural distinta, en contacto con la naturaleza y con el espíritu del circo de siempre, reafirmando su compromiso con el arte, la cultura y el disfrute colectivo. Toda la información sobre el proyecto se puede encontrar en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook encuentran el proyecto como Circo La Audacia.

Comentarios

comentarios