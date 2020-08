EL COLEGIO DE TÉCNICOS Y SU IMPLICANCIA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

El Consejo Directivo del Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 5, a través de su presidente, Martín Carrasco se refirió al retroceso de Mar del Plata a la fase 3 y su implicancia en el sector de la construcción ante la prohibición de la continuidad de obras privadas.

“Tal como lo habíamos manifestado anteriormente, consideramos que en términos profesionales, detener la actividad es altamente perjudicial para el sector y la actividad”, manifestó.

Asimismo señaló: “creemos que la actividad de la construcción NO tiene o tiene MUY BAJO riesgo de contagio, y hasta el momento en los poco más de 100 días desde que volvimos a las obras en Mar del Plata no hemos tenido situaciones alarmantes respecto de contagios.

Parar a los sectores productivos, no sólo no va a evitar que haya contagios o casos, sino que también dañará en algunos casos irremediablemente la fuente de subsistencia de muchas familias”, aseguró.

“Creemos que tanto el Gobernador como el Presidente debieran repensar el esquema de fases o la clasificación de cada actividad permitida en estas medidas de confinamiento. Hasta ahora esto han estado cerrados a toda discusión desde esas dependencias y lo lamentamos, esperamos que cambie, porque deberemos encontrar una manera de convivir con esta situación”.

Dicho esto, sostenemos que la mejor medida a llevar a cabo es la toma de conciencia, cada ciudadano debe modificar sus hábitos en función de protegerse y proteger a los demás, sin dejar de hacer ninguna de las tareas que realiza. Debiéramos adaptarnos y convivir con las nuevas medidas, de higiene, distanciamiento y prevención, pero no adaptarnos a no trabajar o discontinuar nuestra labor porque no solucionamos nada.

Estoy convencido de que esa es la manera más sana y por supuesto superadora de las prohibiciones sin sentido. El Colegio mantendrá su atención pero implementando medidas más estrictas para contribuir a esa toma de conciencia, y disminuir la circulación innecesaria de personas. Realizaremos recepción y entrega de documentación mediante sistema de turnos que podrán solicitar a partir de las publicaciones en nuestras redes”, anunció.

El Colegio de Técnicos D. 5 atenderá a partir del lunes 31 de agosto con turnos previos en sede Mar del Plata. La forma de acceder a los mismos será difundida a partir de esta tarde, por todas las redes sociales y sitio web de la institución.

Se mantiene la independencia de las delegaciones, las cuales se ajustarán a las medidas sanitarias que rijan en cada localidad. Los medios de comunicación con estas son los habituales.

En nuestra entidad se permitirá el ingreso de una persona, con turno previo y en cumplimiento del uso de barbijo o tapabocas obligatorio. Además de las normas de higiene de acuerdo al protocolo COVID-19 elaborado oportunamente.



Las altas o cancelaciones de matrícula seguirán siendo atendidas de la misma manera que hasta ahora con la consulta y verificación previa de la documentación vía colegio@tecnicosdistrito5.org.ar

ARQUITECTOS CONTRA LA PROHIBICIÓN DE LA OBRA PRIVADA EN FASE 3

Ante el retorno de nuestra ciudad a Fase 3 que incluye la prohibición de continuar con las obras privadas, la Mesa Directiva del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito IX señaló: “somos conscientes que en Mar del Plata se ha producido un “relajamiento” en las conductas sociales que nos ha llevado a este retroceso de fase anunciado en el día de ayer. Tal vez una paralización de ciertas actividades por un período corto sea una buena solución para reordenar la situación y aceptamos las medidas que el gobierno local considere pertinentes.

No obstante, consideramos que el sistema de fases impuesto a nivel nacional, quita la necesaria libertad que deben tener los gobiernos locales para analizar la situación particular de cada sector productivo”, apuntan.

Luego recordaron que “en nuestra ciudad la construcción representa casi el 10% del PBG, correspondiendo el 92% de dicho porcentual a la obra de capitales privados. Esto se debe a que acá la obra pública ha retrocedido a un triste 25% de lo que representa dicha actividad a nivel nacional. Por otra parte, nuestra localidad refleja lamentablemente el índice de desocupación más alto del país, (según el informe del INDEC Mar del Plata volvió a encabezarlo, con un 11,9% en el último trimestre de 2019) y ésta también es una particularidad que debe ser atendida”.

Por otra parte, -manifiestan- “nuestra actividad tiene una lógica distinta a la del área Metropolitana de Buenos Aires, donde por su extensión los operarios y todo el personal involucrado se mueven dependiendo principalmente del transporte público que es un foco de contagio ya demostrado. Aquí es sabido que el traslado, en un altísimo porcentaje, es por sus propios medios, es decir automóvil, motocicletas y bicicletas. De hecho, en su momento los empresarios del sector habían pedido por la posibilidad de trabajar con el compromiso de directamente no usar el transporte público, compromiso que entendemos puede seguir vigente.

En definitiva, somos respetuosos de las decisiones de las distintas escalas de gobierno y sabemos de lo grave y cambiante que es la situación epidemiológica, pero consideramos que a esta altura del desarrollo de la pandemia no se puede continuar analizando las distintas labores productivas desde una lógica unitaria, sino que los gobiernos locales deben tener ya la posibilidad de tomar decisiones que atiendan sus particularidades. En Mar del Plata, ciudad muy golpeada por la desocupación desde antes de la pandemia, la construcción de obras privadas es un motor indispensable para su economía y las particularidades inherentes al modo de desplazamiento distinto al utilizado en AMBA deberían ser tomadas en cuenta para un pronto restablecimiento de la actividad”.

Y finalmente agregan: “tal como lo hicimos a lo largo de toda esta crisis, estamos a disposición de las autoridades para colaborar y aportar soluciones que contribuyan a recuperar el trabajo de la construcción”.

