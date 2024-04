El Concejo comienza a debatir las rendiciones de cuenta 2023

La Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante comenzará este miércoles a debatir la rendición de cuentas 2023 que el gobierno de Guillermo Montenegro elevó la semana pasada. En análisis se pondrán las rendiciones de la administración central, el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado (Emvial), Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc), Ente de Servicios Urbanos (Emsur) y de Obras Sanitarias Sociedad de Estado (Osse).

Hasta el momento, se hizo hincapié en el cierre de la administración central que dejó un déficit de 4800 millones de pesos. Desde el gobierno local señalaron que la inflación fue uno de los principales motivos del déficit (pauta del 73% en el presupuesto e inflación real del 211%). A su vez, señalaron que el gobierno nacional y el provincial tienen importantes deudas con la comuna.

Este miércoles, en la comisión se pondrán en conocimiento de todos los bloques y quedarán para ser analizadas en detalle por cada bloque. Se trata del primer paso formal en el análisis de la ejecución presupuestaria del gobierno de Guillermo Montenegro.

En principio fuentes del oficialismo y la oposición remarcaron que no estaba clara la hoja de ruta. “Tenemos que reunirnos para terminar de definir los detalles”, dijeron voceros legislativos de ambos sectores. Si bien no se descarta que participen funcionarios para dar detalles de las rendiciones, las fuentes consultadas indicaron que no descartan que algún funcionario asista a la comisión.

Habrá seguramente un intenso debate por el balance y la ejecución presupuestaria. Y probablemente haya fuertes cruces por la situación de Osse y también por la rendición del Emturyc.

