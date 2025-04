El Consejo Superior de la UNMDP se pronunció “ante el desmantelamiento del sistema científico y tecnológico nacional”

En una sesión extraordinaria realizada a cielo abierto en la Plaza del Agua, el Consejo Superior de la UNMDP emitió un comunicado unánime en el que reafirma su compromiso con el fortalecimiento del Sistema Científico y Tecnológico (SCyT), tanto a nivel local como nacional.

El documento, aprobado por todos los consejeros y consejeras presentes, manifiesta la voluntad institucional de profundizar la articulación con otros organismos del sistema, potenciar el vínculo con el sector socio-productivo, acompañar la formación de nuevas generaciones de investigadores e investigadoras, y aportar todos los recursos disponibles para contribuir al desarrollo nacional en este campo estratégico.

La declaración se dio en el marco de una sesión pública y abierta, donde participaron representantes de los distintos claustros universitarios. Durante el encuentro, se debatió el impacto que atraviesa el SCyT en todos sus planos y se destacaron los desafíos que enfrentan las universidades públicas ante un escenario de ajuste presupuestario y desfinanciamiento de la ciencia.

El encuentro buscó, además, visibilizar la preocupación de la comunidad académica frente al debilitamiento de las políticas públicas de ciencia y técnica, y resaltar el rol fundamental que cumple el conocimiento producido en las universidades para el desarrollo de un país soberano e inclusivo.

En el marco del inicio de “La Semana de la Ciencia”, la Plaza del Agua comenzó la mañana de este martes con una sesión extraordinaria encabezada por el rector de la UNMDP, Alfredo Lazzeretti. Luego de las palabras de bienvenida, el Secretario de Ciencia y Técnica, Diego Rodríguez, fue el encargado de explicar la situación que atraviesa el SCyT. “Demostramos que a nosotros nos interesa seguir en esta senda porque el impacto en el sistema socio productivo local es muy importante y como llevamos ese conocimiento a las aulas. El nivel de desazón que uno ve en los investigadores jóvenes es muy grande. Estamos caminando hacia un sistema paralizado”, relató.

Luego, el micrófono empezó a circular entre quienes habían pedido manifestar su postura. “El principal problema es que no hay motivación. No tenemos recursos, no podemos comprar los insumos ni para el laboratorio ni para el campo. La única salida que tenemos hoy es trabajar con convenios privados pero no todos pueden hacerlo. En Balcarce trabajamos con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y están igual o peor que nosotros”, expuso la secretaria de Ciencia y Técnica de la Facultad de Ciencias Agrarias, Natalia Izquierdo.

En representación de la Facultad de Ingeniería, el que tomó la posta fue el Doctor Claudio González, secretario de investigación y posgrado de dicha unidad académica que se mostró preocupado por la pérdida de profesionales y lo complejo que será recuperarlos. “Estamos viendo la fuga de cerebros porque la brecha salarial es tan grande que implica que no podamos retener a los recién graduados y tampoco a los experimentados“.

Las ciencias sociales también se vieron representadas y alineadas con esta problemática. Tanto el Decano de Humanidades, Enrique Andriotti Romanin como la Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Esther Castro, relataron la reducción de empleados y la necesidad de ampliar la visión que se tiene sobre la ciencia puertas afuera. “Defender la investigación es un tema sustantivo de toda la universidad, no sólo de su secretaria. Como compromiso tenemos que salir a contar aquello que, a veces, la sociedad no tiene tan claro. Tenemos que actuar en este presente para poder tener el futuro que merecemos”, apuntaló Castro.

El Director del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, Tomás Lupi, también tuvo su momento. “Quiero destacar el valor de la ciencia en la universidad porque es a través de ella que las Universidades Públicas argentinas se distinguen. Si no producimos conocimiento propio qué vamos a enseñar. Y en esto quiero resaltar la falta de importancia de las ciencias sociales porque todas son fundamentales en este pensamiento”.





El Secretario General de la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM), Pedro Sanllorenti, siguió esa línea, realizó un paralelismo con lo que sucede a nivel político nacional y la diferencia entre la creencia y la razón. “Es más fácil que la sociedad nos acompañe en la lucha porque tienen a alguien de su familia que estudia en la universidad que demostrar la contribución que hace la ciencia a la sociedad. La Universidad Nacional de Mar del Plata desarrolló un sistema científico y tecnológico muy importante y eso es gracias a una decisión que se tomó en la década de 1980 con el sistema de becas. Hoy, si esto continúa dos o tres años más, va a quedar poco del CONICET y de todos los sectores CyT”.







Por último, y antes de pasar a la aprobación del escrito, Lazzeretti retomó los puntos más significativos de la reunión. “Quiero remarcar lo importante que es escucharnos. Siempre hemos peleado en minoría y está claro que la Ciencia y Técnología requieren horizontes lejanos y gran parte de esa evolución es viable gracias a la inversión estatal porque nadie invierte en algo a largo plazo, por eso no todo puede medirse con la vara de la rentabilidad“, explicó el rector.

Los puntos claves del documento

El secretario del Consejo Superior de la UNMDP, Walter Buceta, fue el encargado de leer el texto que luego sería aprobado por unanimidad. Entre los principales aspectos, la universidad se comprometió a afirmar su participación en cuatro ejes. El primero, consiste en profundizar la articulación con otros organismos de CyT (CONICET, INTA, CIC, INIDEP) de la zona, estableciendo asociaciones estratégicas en temas de importancia regional. En segundo lugar, seguir trabajando con el sector socio-productivo local, para abordar soluciones innovadoras para las necesidades presentes y futuras.

