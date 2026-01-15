EL DESARROLLO DE NUEVAS ESTRATEGIAS PARA QUE EL PÚBLICO PUEDA DISFRUTAR DE LO MEJOR DEL TEATRO

Como es habitual, año tras año, productores, artistas y propietarios de salas teatrales desarrollan distintas estrategias de marketing para atraer al público y acercar sus diferentes propuestas facilitando el acceso a mayor cantidad de espectadores.

Así es que desde los clásicos acuerdos con entidades bancarias, tarjetas de crédito, tarjetas de beneficios, se suman nuevas estrategias destinadas a que grandes firmas puedan unir dos objetivos: en el aspecto social, trabajar en pos de la cultura apoyando el teatro, y en lo comercial buscar atraer más clientes brindando un beneficio diferencial.

En octubre 2025 Marcelo González anunció para el Teatro Tronador BNA una serie de acuerdos corporativos para la temporada 2026 con grandes firmas y cadenas comerciales, entidades deportivas, recreativas, educativas y de salud. De este modo, la destacada cartelera que ofrece esta sala viene acompañada este año de un beneficio especial para estas comunidades del 50% de descuento. Beneficio al cual se accede con cupos limitados y con los requisitos que cada empresa u organismo determina para otorgarlo, y que en la mayoría de los casos es absorbido por cada una de las firmas.

El Teatro Tronador BNA se destaca por ofrecer una programación de calidad con espectáculos de primer nivel, con el compromiso de poder acercar la cultura a todos los públicos.

Esta temporada son parte del Tronador BNA “Cyrano”, “La Ballena”, “La llamada”, “Habitación Macbeth”, “La Granja de Zenón”, “¡Chau, Macoco!” y “Edipo en Ezeiza”. Y se espera que sean muchos los espectadores que puedan disfrutar de ellos.

