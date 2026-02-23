El dispositivo Punto Verde llegará al barrio 2 de Abril

Esta iniciativa busca darle una segunda vida a materiales que no se descartan en la bolsa verde y se desarrolla de forma itinerante en espacios públicos de la ciudad. El lugar de encuentro será la plaza Héroes de Malvinas.

La Municipalidad de General Pueyrredon -a través del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR)- informa que el dispositivo Punto Verde estará presente este viernes de 9 a 11 en la plaza Héroes de Malvinas, del barrio 2 de Abril.

Allí se recepcionarán residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs), aceite vegetal (AVU) usado en envases plásticos y pilas comunes y/o recargables, materiales que a menudo no se descartan en la bolsa verde, los martes y viernes, ya que requieren de una gestión especial para su recuperación.

El Punto Verde promueve la economía circular y la articulación con empresas de triple impacto en el marco de la gestión integral de los residuos.

En ese sentido, el EMSUR celebró acuerdos de colaboración con Desechos Tecnológicos, empresa que valoriza residuos de aparatos eléctricos y electrónicos como teclados, notebooks, celulares y electrodomésticos; AQV ambiental, que recupera el aceite vegetal usado y la firma Transervice, que realiza la gestión adecuada de pilas comunes y/o recargables.

Además, al Punto Verde se podrán acercar residuos que habitualmente se desechan en la bolsa verde como plásticos, metales, papel, cartón y vidrios para fortalecer la separación en origen y colaborar con el circuito de reciclado local.

Para conocer el cronograma de Puntos Verdes, las personas interesadas pueden ingresar en www.mardelplata.gob.ar/puntosverdes .

