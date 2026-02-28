El documental que salvó al pez guitarra: cómo una producción argentina logró proteger a una especie en peligro crítico de extinción

Por primera vez en 63 años, el pez guitarra quedó excluido de uno de los torneos de pesca más importantes de Sudamérica, todo gracias a un documental.

El logro llegó de la mano de una producción audiovisual argentino que visibilizó la crítica situación de esta especie: Pescadores y guitarras.

Un torneo histórico y una decisión sin precedentes

El pasado 7 de febrero se realizó una nueva edición del 24 Horas de la Corvina Negra, en la localidad bonaerense de Claromecó.

El certamen reúne a alrededor de 6000 pescadores y es considerado el concurso de pesca con caña más relevante del continente.

En esta edición, por primera vez en su historia, el pez guitarra —catalogado en Peligro Crítico de Extinción— no formó parte de la competencia.

La decisión la tomaron los organizadores del torneo tras el impacto del documental Pescadores & Guitarras, producido por Jumara Films.

La especie, también conocida como Guitarra Grande, Melgacho o Pez Violín, era prácticamente desconocida para el público general.

Su presencia en las costas bonaerenses se limita a los meses en que llega a parir, entre cuatro y siete crías por ciclo.

El documental que encendió la alarma en torno al pez guitarra

Un año antes del torneo de 2025, el equipo de Pescadores & Guitarras participó en el certamen y documentó la captura de más de siete ejemplares. Todos estaban gestando crías, lo que generó una alerta concreta sobre el futuro de la especie.

Tal como muestra el documental, el pez guitarra posee un ciclo reproductivo lento y una baja tasa de renovación poblacional. Esas características lo colocan en una situación especialmente vulnerable frente a la presión de la pesca.

El documental siguió a dos biólogos marinos que se adentraron en el mundo de la pesca recreativa y artesanal bonaerense.

Su trabajo combinó ciencia académica y saber local, e impulsó una red de ciencia ciudadana para medir, fotografiar y marcar ejemplares.

«Queríamos contar una historia de conservación con un estilo fresco y cercano, con toques de humor, para poder llegar a más gente», explicó Mariano Fernández, director del documental.

En particular, entre los resultados concretos del proyecto se destacan:

La exclusión del pez guitarra del certamen 24 Horas de la Corvina Negra gracias al documental

La construcción de vínculos entre pescadores, biólogos y organizadores de torneos

El desarrollo de una red de ciencia ciudadana en la costa sur bonaerense

en la costa sur bonaerense La introducción de prácticas de pesca responsable en competencias masivas

«Estamos muy orgullosos del impacto que generó este documental. Lograr que el pez guitarra quede fuera del torneo es un paso concreto para la conservación de una especie en peligro crítico», señaló Juan María Raggio, productor del documental.

Ciencia, pesca y compromiso conjunto

Pescadores & Guitarras tiene una duración de aproximadamente 28 minutos y combina los géneros de conservación, ciencia, wildlife y comedia. Contó con el apoyo de On the Edge Fund y Mar Azul Uruguayo.

La decisión de los organizadores del torneo marcó un precedente en la gestión ambiental de eventos deportivos masivos en Argentina.

Esto demostró que el diálogo entre documentalistas, científicos, organizadores y pescadores puede generar cambios reales y medibles, como la exlcusión del pez guitarra del certámen.

Fuente: Noticias Ambientales

