El Ensamble Argentum presenta en Mar del Plata «Las ocho estaciones: Vivaldi y Piazzolla»

Dirigido por el maestro Sebastián Masci, este concierto inigualable se presentará los días 1, 6 y 22 de febrero a las 21:30 horas en el Teatro Enrique Carreras.

El Ensamble Argentum, una agrupación de reciente formación, está compuesto por músicos de la Orquesta Estable del Teatro Colón, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y la Orquesta del Tango de Buenos Aires.

El grupo debutó con gran éxito en mayo de 2024 en el Palacio Paz, donde presentó su programa «Las ocho estaciones», bajo la dirección del maestro Sebastián Masci.

Desde su estreno, ha cosechado elogios en lugares como el Club Sirio Libanés. Tiene programadas presentaciones para la nueva temporada en el Teatro Colón, en el Teatro San Martín y en la ciudad de Lincoln, entre otros destacados espacios.

Los miembros del Ensamble son: Sebastián Masci (solista y dirección), Juan José Raczkowski y Myrian Gandarillas (violín), Scott Moore (viola), Cristina Chiappero (cello), Marisa Hurtado (contrabajo) y Maria Eugenia Marchionni (clave y piano). La comunidad y turistas podrán disfrutar de Las Ocho Estaciones el 1, 6 y 22 de febrero a las 21:30 horas en el Teatro Enrique Carreras. Entradas a la venta en TUENTRADA.COM



SEBASTIÁN MASCI

Violinista argentino, Profesor Nacional de Música egresado «Cum Lauden» del Conservatorio Nacional de Música «Carlos L. Buchardo» y Lic. en Artes Musicales egresado de la Universidad Nacional de las Artes en la especialidad de violín.

Actualmente se desempeña en la fila de primeros violines de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires.

PREMIOS

> Premio al «Mejor Intérprete de Música Argentina» de los «Grandes Premios SADAIC 2007″en la categoría Música de Conciertos.

> Personalidad destacada de la cultura en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, 2019, declarado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

> Premio Konex de Platino 2019, por el Cuarteto Gianneo. Premio 2007, 2009, 2015. 2017 Mejor Conjunto de Música de cámara por el Cuarteto Gianneo.

> Premio Radio Nacional Clásica 2022, a la difusión y promoción de la música argentina.

> Distinguido como artista por la Unione e Benevolenza, Municipalidad del partido de San Martín, el Círcolo Italiano y el Heraldo del Oeste.

