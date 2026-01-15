El espíritu de Depeche Mode revive en Mar del Plata

La banda DM abre el año con una presentación especial el viernes 16 de enero en la Villa Victoria.

DM Experience dará inicio a su Tour 2026 con un show muy especial en Mar del Plata, el viernes 16 de enero, en la Villa Victoria. Será una noche intensa y emotiva con los clásicos de la banda Depeche Mode. Será una propuesta pensada para generar una conexión profunda con el público desde el primer acorde. Las entradas se encuentran disponibles a través de articket.com.ar

Luego de una extensa y exitosa gira internacional por Europa, con presentaciones en España, Rumania, Moldavia y Eslovaquia, la banda regresa a la costa atlántica para reencontrarse con el público argentino en un escenario íntimo, ideal para vivir la experiencia de cerca.

DM Experience propone mucho más que un homenaje: es un verdadero ritual. Una experiencia que invoca el espíritu de Depeche Mode y lo trae al presente a través de interpretaciones profundas, respetuosas y auténticas. Desde la melancolía envolvente de “Enjoy the Silence” hasta la fuerza visceral de “Personal Jesus”, cada canción es abordada con pasión y una identidad propia.

Con una puesta en escena cuidada hasta el mínimo detalle —que combina lo visual, lo sonoro y lo emocional— el show invita a sumergirse en un universo donde la oscuridad y la belleza conviven, y donde la música vuelve a sentirse tan intensa como en los grandes escenarios del mundo.

Este primer show del año no es solo una fecha más en el calendario: es el comienzo de un nuevo capítulo y una celebración para quienes siguen sintiendo a Depeche Mode como parte de su historia personal.

La banda está integrada por Steve Bryan (frontma), Gabriel Stanizzo (teclados, secuencias y coros), Ignacio Bolívar (guitarras, teclados y segunda voz) y Guillermo Gardeazabal (batería).

DM EXPERIENCE | TOUR 2026

16 de enero | 21 hs | Villa Victoria Ocampo (Matheu 1851)

Entradas anticipadas: https://articket.com.ar/

