El fin de ciclo menos pensado: Marcelo Gallardo confirmó que dejará de ser el entrenador de River Plate

Lo que era un fuerte rumor terminó de confirmarse en la noche de este lunes: Marcelo Gallardo anunció oficialmente su renuncia como director técnico de River Plate mediante la publicación de un sorpresivo video.

Decidió ponerle punto final a su segundo y frustrante ciclo al frente del equipo tras la dura caída sufrida el domingo ante Vélez Sarsfield en Liniers, derrota que profundizó una inédita crisis deportiva.

“El jueves será mi último partido. Solamente palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club, a su gente por su amor incondicional durante todos estos años incluso en los momentos más delicados”, comenzó diciendo Gallardo en el video de despedida.

Además, reconoció que “las cosas no salieron como teníamos proyectado que salgan. Me invade el dolor y la emoción en el alma por no poder cumplir con los objetivos”.

Por último, agregó: "Tengo nada más que palabras de agradecimiento con todos. Simplemente mi amor recíproco para todos los hinchas. Espero de todo corazón que la institución que ha crecido enormemente en los últimos años tenga buenos resultados futbolísticos para enaltecer más todavía lo que significa River".

Fuente: Ahora Mar del Plata

