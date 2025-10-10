El fin de semana largo arranca nublado: cómo estará el clima este viernes 10 de octubre en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó mucha nubosidad para este arranque del «finde largo», pero con una temperatura muy agradable

Hoy comienza el fin de semana largo por el Día de la Raza y este viernes 10 de octubre estará bastante nublado en Mar del Plata.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo estará mayormente nublado durante el día y nublado a la noche. No hay probabilidades de lluvia.

La temperatura a la mañana será de 17º C y a la tarde alcanzará una máxima de 24º C. Después bajará a 18º C.

En cuanto al viento, soplará durante toda la jornada entre los 13 y 22 kilómetros por hora. De día será desde el sector noroeste y de noche virará al norte.

