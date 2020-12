El Frente de Todos votó negativamente el aumento de tasas propuesto por Montenegro

«Desde el bloque no avalamos estas subas, ya que en lo que va del 2020, la TSU tendrá un aumento de casi el 100%. Además, habrá incrementos que golpearán fuertemente a los monotributistas y los sectores productivos», sostuvo Virginia Sívori.

Esta tarde, el Concejo Deliberante volvió a sesionar y aprobó los aumentos previstos por el Gobierno de Guillermo Montenegro en las Ordenanzas Fiscal e Impositiva. «La verdad es que nos gustaría estar discutiendo hoy una nueva fórmula de cálculo de la Tasa por Servicios Urbanos, y no simplemente los aumentos. Fue un compromiso del Intendente y creemos que es lo que hay que hacer. Quienes trabajan día a día necesitan tener certezas, pero este presupuesto no las da», cuestionó la concejala Virginia Sívori.

«Este presupuesto ha tenido durante su tratamiento diversas dificultades, y presenta falencias, como la ausencia del informe del Contador Municipal. En esto, vemos una lamentable continuidad. Entendemos que la gestión no se trata del anuncio ni de la administración de ‘lo incómodo’ sino de resolverle los problemas a la gente. Muchas veces, encontramos una distorsión entre lo discursivo y lo real», subrayó la edil del Frente de Todos.

En ese marco, manifestó: «Desde nuestro espacio no acompañamos estos aumentos que castigan -una vez más- los bolsillos de los vecinos y las vecinas. A Mar del Plata no le ha ido bien con las decisiones que se han tomado hasta el momento. No es bueno repetir las fórmulas que ya fallaron. Era una oportunidad para transformar algunas cuestiones importantes de nuestra ciudad».

