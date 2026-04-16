La UBA brindó una jornada gratuita de atención médica a modo de protesta

Docentes y estudiantes del área de salud de la Universidad de Buenos Aires brindaron atención gratuita para visualizar el incumplimiento del Gobierno con la ley de Financiamiento Universitario y las mejoras salariales.

Este miércoles se llevó a cabo una jornada de atención médica gratuita, brindada por docentes y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en áreas como odontología y veterinaria. Un modo de reclamarle al Gobierno la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, además de exigir mejoras salariales.

La iniciativa, que también se replicó en otras universidades del país, tuvo lugar en varias sedes de la UBA, con foco principal en Plaza Houssay y la Facultad de Farmacia y Bioquímica, donde además se llevaron adelante clases abiertas, exposiciones y servicios de salud gratuitos.

Pese a las condiciones climáticas adversas, cientos de personas hicieron largas filas y aguardaron durante horas para recibir atención en los consultorios, en el marco de una modalidad de protesta poco habitual, cuyo fin fue visibilizar el conflicto sin afectar el normal funcionamiento de las actividades.

En tanto, bajo la consigna “El presupuesto baja, nuestro compromiso sube”, el personal universitario intentó reflejar la delicada situación del sector; en ese sentido, la UBA advirtió sobre una “asfixiante situación de atraso salarial”, sumada al “desfinanciamiento universitario” por parte del gobierno nacional.

A la protesta se la llamo «paro a la Japonesa» y especialistas contaron porque se llamo así: “A la japonesa se le dice por la superproducción, que genera también un golpe a lo que es la economía. En este caso, es trabajar más y más para demostrar la necesidad, para decir: nosotros estamos del lado de la gente, de aquellos que necesitan».

Fuente: Diario Popular

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