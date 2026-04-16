LLEGA EL DIA DEL CINE CANADIENSE AL MUSEO MAR

Adhiriendo a la celebración del Día del Cine Canadiense, organizado por Reel Canada y la Embajada de Canadá, el Museo MAR exhibirá un film producido en ese país.

CanFilmDay cumple una nueva edición y resulta la celebración anual más grande de la cultura canadiense en materia de la industria cinematográfica a nivel global. De la edición anterior participaron mas de 40 países y Mar del Plata recibe una vez más las últimas producciones en ficción para conocer y acercarse a una narrativa poco común en las salas comerciales.

En ese marco, con entrada gratis, se proyectará este viernes a las 18h Blue Heron (Canadá / Hungría, 2025), dirigida por Sophy Romvari.

Se situa a finales de la década de 1990, Sasha, de ocho años, y su familia de inmigrantes húngaros se mudan a un nuevo hogar en la isla de Vancouver. Su nuevo comienzo se ve interrumpido por el comportamiento cada vez más peligroso de Jeremy, el hijo mayor de la familia.

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