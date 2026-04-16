Mirador Virtual Mobile

LLEGA EL DIA DEL CINE CANADIENSE AL MUSEO MAR

ARCHIVO
10

Adhiriendo a la celebración del Día del Cine Canadiense, organizado por Reel Canada y la Embajada de Canadá, el Museo MAR exhibirá un film producido en ese país.

CanFilmDay cumple una nueva edición y resulta la celebración anual más grande de la cultura canadiense en materia de la industria cinematográfica a nivel global. De la edición anterior participaron mas de 40 países y Mar del Plata recibe una vez más las últimas producciones en ficción para conocer y acercarse a una narrativa poco común en las salas comerciales.

En ese marco, con entrada gratis, se proyectará este viernes a las 18h Blue Heron (Canadá / Hungría, 2025), dirigida por Sophy Romvari.

Se situa a finales de la década de 1990, Sasha, de ocho años, y su familia de inmigrantes húngaros se mudan a un nuevo hogar en la isla de Vancouver. Su nuevo comienzo se ve interrumpido por el comportamiento cada vez más peligroso de Jeremy, el hijo mayor de la familia.

Comentarios

comentarios

Noticias Relacionadas

El consumo de…

Abr 16, 2026 37

El Gobierno fijó…

Abr 16, 2026 35