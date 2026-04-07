El Gobierno abrió retiros voluntarios en Anses: en Mar del Plata ya se adhirieron 15 trabajadores

El dato fue aportado por el delegado local de ATE, Hernán Molina, que además cuestionó el alcance de la medida y alertó por su impacto en el organismo.

El Gobierno nacional implementó un proceso de retiros voluntarios en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y en Mar del Plata ya son 15 los trabajadores que aceptaron ingresar al régimen. Además, el plazo de adhesión fue extendido por 15 días más.

El régimen fue formalizado por la Anses mediante un anexo de términos y condiciones que establece que la adhesión es voluntaria, aunque su aprobación final depende de la evaluación del organismo. Está dirigido al personal de planta permanente con al menos dos años de antigüedad.

De acuerdo con la normativa, quienes ingresen al esquema extinguirán su vínculo laboral por mutuo acuerdo, no podrán reingresar al Sector Público Nacional durante cinco años y cobrarán una gratificación extraordinaria única de egreso calculada según la antigüedad y la remuneración habitual, con un tope de hasta 24 haberes brutos.

“Estos muchachos son de manual y lo que tienden a hacer, y ya lo dijeron y lo están haciendo, es vaciar el Estado”, afirmó el delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Anses Mar del Plata, Hernán Molina, en diálogo con Mi8.

Ademas, sostuvo que este tipo de medidas forman parte de una estrategia ya conocida dentro del organismo. “Antes de vaciar un organismo, y esto ya ha pasado en ANSES, en la década del ‘90, arrancan con los procesos de ofrecer retiros voluntarios para aquellos que quieran aceptarlo y de esa manera empezar a vaciar el organismo”, señaló.

En ese mismo sentido, advirtió que el proceso podría profundizarse más allá de las adhesiones voluntarias. “Donde los retiros voluntarios no alcancen, seguirán por los despidos, cosa que ya hicieron en Anses. Y esto también pasó en el macrismo”, expresó.

Molina vinculó además la situación de Anses Mar del Plata con una discusión de fondo sobre el sistema previsional. “Nosotros entendemos que está en juego una reforma previsional y una vuelta a las jubilaciones privadas, a las Afjp”, dijo.

Y agregó: “Ya lo dijeron tanto Javier Milei como Federico Sturzenegger, que quieren una entidad residual meramente para cuestiones administrativas, porque todo lo que es recaudación previsional y todo eso lo harán entidades financieras”. De esa manera, planteó que el trasfondo de la medida excede la coyuntura local y se relaciona con el futuro del organismo.

El período de adhesión había sido fijado en principio hasta este lunes 5 de abril de 2026, aunque ahora fue prorrogado por 15 días, lo que mantiene abierto el proceso también en las oficinas de Mar del Plata, donde el seguimiento sindical está puesto sobre la cantidad de trabajadores que decidan aceptar la propuesta.

Fuente: MI8

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