El Gobierno anunció la firma del acuerdo comercial y de inversión con EEUU

El canciller Pablo Quirno lo confirmó en su cuenta de X. Expectativa por los detalles del pacto.
El canciller Pablo Quirno confirmó este jueves la firma de un Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos. El mercado aguarda todavía los detalles del mismo.
«Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) por construir juntos este gran acuerdo. La Argentina será próspera!», expresó el funcionario, quien supo ocupar hasta el año pasado el cargo de secretario de Finanzas.
Fuente: Ámbito