El Gobierno anunció la firma del acuerdo comercial y de inversión con EEUU

El canciller Pablo Quirno lo confirmó en su cuenta de X. Expectativa por los detalles del pacto.

El canciller Pablo Quirno confirmó este jueves la firma de un Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos. El mercado aguarda todavía los detalles del mismo.

«Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) por construir juntos este gran acuerdo. La Argentina será próspera!», expresó el funcionario, quien supo ocupar hasta el año pasado el cargo de secretario de Finanzas.

De la reunión con la USTR participaron el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford; el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Luis Kreckler, jefe negociador del acuerdo; el subsecretario de Mercados Agroalimentarios, Agustín Tejeda, y el jefe de Misión Adjunto de la legación diplomática, Juan Cortelletti.

Si bien todavía no se conoce la letra chica, la cancillería adelantó que Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos para 1.675 productos argentinos, «lo que permitirá recuperar exportaciones por u$s1.013 millones«. En paralelo, Argentina eliminará aranceles para 221 posiciones arancelarias, como máquinas, material de transporte, dispositivos médicos y productos químicos, reducirá al 2% otras 20 posiciones, principalmente autopartes, y otorgará cuotas para vehículos, carne y otros productos agrícolas.

Cuáles son los principales lineamientos del acuerdo con EEUU

Vale recordar que en noviembre el gobierno de los EEUU había anunciado un «Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos» que buscaba «impulsar el crecimiento a largo plazo, ampliar las oportunidades y crear un entorno transparente y basado en normas para el comercio y la innovación». Asimismo, desde la Casa Blanca resaltaron que el pacto se apoyaba en «valores democráticos» y «una visión común de libre empresa, iniciativa privada y mercados abiertos».

Dicho marco incluía negociaciones sobre reducción de aranceles, eliminación de barreras no arancelarias, acceso a los mercados agrícolas, inversiones en minerales críticos y normas ambientales. Además, entre los lineamientos resaltó el compromiso de prohibir las importaciones desde países que no respeten normas laborales ni prácticas mercantiles (en clara alusión a los países asiáticos), reducir la intervención estatal que afecte el comercio bilateral y facilitar el comercio digital.

En materia de aranceles, el comunicado remarcó que Argentina dará acceso preferencial a productos norteamericanos como medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnología de la información, dispositivos médicos, vehículos y una amplia gama de productos agrícolas. Como contraparte, Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para uso farmacéutico.

Por otra parte, desde el norte subrayaron que ambos países se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso bilateral y recíproco a los mercados de carne de res, un sector en donde especialistas ven un potencial beneficio para Argentina, más teniendo en cuenta que Brasil está sujeto a aranceles del 50%. Por el contrario, se esperaba más para los sectores de acero y aluminio, puntualmente en este último, cuya buena parte de la producción doméstica tiene a EEUU como destino.

En paralelo, el acuerdo contempla inversiones en minerales críticos y cooperación para la estabilización del mercado mundial de soja, producto en el cual Argentina y EEUU son competidores. También se mencionó la importancia de respetar normas ambientales en la producción de madera y derivados, minería y pesca.



El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Natalio Mario Grinman, celebró la firma del “Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos” y lo definió como “una oportunidad estratégica para el comercio y la inversión”, en el marco del proceso de reinserción del país en el escenario global. Si bien aclaró que aún resta un análisis detallado del texto del entendimiento, destacó como muy positivo el fortalecimiento del vínculo con la principal potencia económica mundial, con la que Argentina comparte valores y mantiene amplias oportunidades de intercambio mutuamente beneficioso.

En ese sentido, Grinman subrayó que un acuerdo de estas características no solo impactará en el comercio de bienes, sino también en el intercambio de servicios, los flujos de financiamiento, las inversiones y la transferencia de tecnología y conocimientos. “Un entendimiento que facilite este tipo de vinculaciones es positivo para ambas partes y contribuirá a la normalización de la economía argentina, permitiéndonos acelerar el camino hacia el progreso al que aspiramos”, concluyó.



Desde la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) celebraron el anuncio de la Cancillería sobre la firma del acuerdo de cooperación en comercio e inversión recíproca entre la Argentina y Estados Unidos, al considerarlo una señal relevante para profundizar el vínculo bilateral, ampliar oportunidades y avanzar en una agenda de apertura comercial orientada al crecimiento y la integración internacional.

La entidad destacó que el acuerdo apunta a generar un entorno claro y previsible, mejorar la competitividad y elevar los estándares regulatorios, en particular en materia de propiedad intelectual, un factor clave para impulsar la innovación, atraer inversiones y facilitar la transferencia tecnológica. En ese marco, CAEMe reafirmó su disposición a colaborar con las autoridades para consolidar un marco regulatorio moderno que fortalezca la inserción internacional y el acceso a la innovación en salud.

Las 10 claves del acuerdo comercial con EEUU

El entendimiento se integra a la estrategia de inserción internacional argentina, que incluye los acuerdos del Mercosur con la Unión Europea y EFTA, orientada a diversificar exportaciones, atraer inversiones productivas y consolidar la integración en las cadenas globales de valor. A continuación, 10 claves del acuerdo comercial con Washington:

1 – Marco estratégico bilateral con foco en comercio e inversiones

Argentina y Estados Unidos firmaron un Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos que establece una hoja de ruta para profundizar la relación económica bilateral y consolidar una alianza estratégica de largo plazo.

2 – Primer acuerdo de este tipo en América del Sur

Se trata del primer instrumento de estas características en la región que incorpora compromisos específicos en materia de inversiones, reforzando la confianza mutua y la previsibilidad para el capital extranjero.

3- Acceso preferencial al mayor mercado del mundo

Argentina se convierte en el primer país sudamericano en firmar un acuerdo de esta magnitud, ingresando a un grupo selecto de economías con acceso preferencial al mercado estadounidense, el principal importador global.

4- Eliminación de aranceles para 1.675 productos argentinos

Washington eliminará aranceles recíprocos para 1.675 productos de una amplia gama de sectores productivos, lo que permitiría recuperar exportaciones por u$s1.013 millones.

5- Ampliación histórica de la cuota de carne bovina argentina

EEUU concederá un acceso preferencial de 100.000 toneladas anuales para la carne argentina, con 80.000 toneladas adicionales en 2026, lo que podría incrementar las exportaciones en cerca de u$s800 millones.

6- Revisión de aranceles al acero y al aluminio

El Gobierno estadounidense ratificó su compromiso de revisar los aranceles al acero y al aluminio impuestos bajo la Sección 232, de la Ley de Expansión Comercial de Estados Unidos, una norma que habilita al Poder Ejecutivo a imponer restricciones a las importaciones cuando estas son consideradas una amenaza para la seguridad nacional del país.

7- Apoyo financiero para inversiones estratégicas

La Casa Blanca apoyará el financiamiento de inversiones en sectores críticos de la economía argentina, entendidos como áreas estratégicas para el desarrollo productivo, la competitividad y la inserción internacional del país, a través de organismos como el Banco de Exportaciones e Importaciones de los Estados Unidos (EXIM Bank), la agencia oficial que promueve y financia exportaciones estadounidenses, y la Corporación Financiera de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (DFC), orientada a impulsar inversiones privadas en mercados estratégicos, en coordinación con el sector privado.

8- Apertura arancelaria y mejora de competitividad del lado argentino

Argentina eliminará aranceles para 221 posiciones arancelarias, reducirá al 2% otras 20 (principalmente autopartes) y otorgará cuotas para vehículos, carne y productos agrícolas, con foco en bajar costos y mejorar la competitividad sistémica.

9- Impulso al comercio digital y la economía del conocimiento

El acuerdo incorpora disposiciones sobre comercio digital y establece un marco favorable para startups, fintechs y empresas tecnológicas, junto con compromisos en estándares modernos de propiedad intelectual.

10- Propiedad intelectual e innovación

Argentina se compromete a adoptar los estándares internacionales más modernos en materia de propiedad intelectual, con foco en desburocratización, innovación, economía del conocimiento y promoción del talento argentino.

