El Gobierno derogó el régimen de calificación de películas

A través del Boletín Oficial, el Ejecutivo derogó el Decreto 823/84 con el objetivo de agilizar procesos administrativas que atrasaban los estrenos de cine.

El Gobierno de la Nación oficializó este martes mediante el Boletín Oficial que dejará de regir la calificación cinematográfica que estaba vigente desde 1984.

A través del Decreto 50/2026 firmado por Javier Milei y Manuel Adorni, se derogó el Decreto 828/84 y se disolvió la histórica Comisión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas en la búsqueda de «adecuar los criterios a las transformaciones culturales y tecnológicas» y agilizar los procesos administrativos que generaban demoras innecesarias.

Las calificaciones cinematográficas de la Comisión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas que ya no estarán más.

Hasta hoy, la calificación cinematográfica – como ATP, +13 y +16 – requería de un dictamen a cargo de una comisión colegiada. Con esta medida, el INCAA será el encargado de definir las categorías.

Uno de los argumentos de la disolución de la Comisión Asesora es que «no ha demostrado la eficiencia necesaria» y que su estructura rígida dificultaba la dinámica del sector audiovisual. Desde ahora, el Estado tomará un rol «orientativo» sosteniendo que la responsabilidad primaria para que los menores consuman lo que deberían recae sobre los padres o tutores.

Otra de las novedades que trae este Decreto es el reconocimiento de las calificaciones extranjeras. Ya que más del 65% de los estrenos provienen de Estados Unidos, el Ejecutivo plantea que es un «uso innecesario de recursos» volver a calificar películas que ya lo fueron por un ente internacional estandarizado como el MPAA.

Es por eso que se admitirá la validez de las calificaciones de origen y serán homologadas automáticamente a las categorías locales. De igual manera, el INCAA se reserva la facultad de modificarlas de oficio si existiesen «razones de orden público».

Fuente: Diario Popular

