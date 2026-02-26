El gobierno ratificó que la TSU subirá un 11% y aclaró para qué se utilizará la tasa de alumbrado

En la previa de la Asamblea de concejales y mayores contribuyentes y la sesión especial por el Presupuesto 2026, el Ejecutivo contestó los cuestionamientos sobre alumbrado, TSU y el plan de obras.

En la antesala de la Asamblea de concejales y mayores contribuyentes y de la sesión especial donde se debatirá el Presupuesto 2026 junto a las ordenanzas Fiscal e Impositiva, el Ejecutivo envió al Concejo Deliberante un extenso documento con respuestas a los cuestionamientos de la oposición.

El informe, agregado en los expedientes, aborda en detalle la modificación en la Tasa por Servicios Urbanos (TSU), la creación de la Tasa por Alumbrado Público (TAP) y la planificación de obras estratégicas como el CEMA Batán, la nueva sede de la ESMET y la puesta en valor de espacios públicos.

TSU, alumbrado público y estructura de tasas

Uno de los puntos más debatidos fue el impacto real de la suba de la TSU. En ese sentido, desde el gobierno ratificaron que «la actualización estimada» es del 11%. «Dicho porcentaje es resultado del impacto conjunto de actualizar el importe del básico y las alícuotas sobre la valuación fiscal junto con la eliminación del coeficiente de servicio correspondiente al Alumbrado Público«, indicaron.

Otro de los ejes de la discusión es la desagregación del alumbrado público de la TSU. El Ejecutivo sostuvo que no se creó un nuevo hecho imponible, sino que se eliminó el componente de alumbrado de la fórmula polinómica de la TSU para establecer una tasa específica y afectada al financiamiento del servicio .

Según la respuesta oficial, el costo del servicio se distribuyó entre los contribuyentes en función de un parámetro objetivo: la cantidad y tipo de luminarias por cuadra. De ese cálculo surgieron montos fijos diferenciados por categorías, incluida una categoría para zonas con más de cuatro luminarias, debido al mayor costo operativo.

«El total que se estima recaudar se destinará al financiamiento del costo de la energía eléctrica del alumbrado público, a la cobertura de los

gastos operativos de personal e insumos del Emvial así como a la provisión de materiales necesarios para tal fin», señalaron.

También aclaró que la actualización seguirá como regla general el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y que cualquier mecanismo excepcional solo se aplicará ante desequilibrios sustanciales que el índice no refleje.

En cuanto al impacto para propiedades horizontales o inmuebles con varias unidades sin subdivisión, el Gobierno defendió el esquema de monto fijo al sostener que prioriza la relación entre costo del servicio y unidad de consumo, y no la valuación fiscal del inmueble.

Obras públicas y financiamiento

En materia de infraestructura, el Ejecutivo confirmó que la obra de desagües pluviales Cuenca Marcos Sastre 2ª Etapa registra un avance físico y financiero del 64,75%, aunque el convenio nacional fue rescindido. Indicó que se realizan gestiones ante Provincia y Nación para conseguir financiamiento que permita finalizarla.

Respecto del CEMA Batán, detalló que la obra cuenta con un avance del 50,68% y que es financiada íntegramente con fondos municipales. Y remarcaron que la inversión prevista para este año busca completar la obra.

El Presupuesto 2026 incluye, además, el llamado a licitación para la construcción de la nueva sede de la Escuela Técnica ESMET Nº 1, con una primera etapa de 1.530 metros cuadrados que contempla aulas, talleres y espacios administrativos . También prevé la puesta en valor de la Plaza Peralta Ramos, Plaza Revolución de Mayo, Plaza Urquiza, la Plazoleta Ángel Roig y el Paseo Jesús de Galíndez, entre otros espacios.

Con este paquete de respuestas, el oficialismo llega al recinto con la defensa técnica del esquema tributario y del plan de inversiones. La discusión política se trasladará ahora a la Asamblea de concejales y mayores contribuyentes y, luego, a la sesión especial donde se definirá la aprobación o no del Presupuesto 2026 y las ordenanzas Fiscal e Impositiva.

