El Gobierno volvió a la carga contra los intendentes por las tasas municipales

La Rosada habilitó un mecanismo para denunciar su cobro en medio del conflicto con los intendentes. Cruce entre Manuel Adorni y Mayra Mendoza.

El Gobierno de Javier Milei renovó una de sus peleas desde que llegó al poder: las tasas municipales que cobran muchos intendentes bonaerenses. Y para ello, esta vez incorporó un nuevo mecanismo al sitio web oficial de la Jefatura de Gabinete, para que los ciudadanos puedan denunciar la aplicación de tasas en todo el país

Dentro del portal Transparencia Tributaria Municipal, desde ahora cualquier persona puede denunciar tributos con el objetivo, aseguraron desde la Rosada, “que nadie se quede con lo que es tuyo”.

La plataforma argentina.gob.ar/jefatura/tasas-municipales diferencia, por ejemplo, la tasa vial y la tasa sobre entidades financieras, además de detallar em qué actividades y empresas impactan los tributos locales. En ese sentido, los vecinos pueden acceder a información detallada sobre el punto en cuestión y realizar reportes sobre los tributos que consideran irregulares o excesivos.

La confrontación no es nueva. Ya en abril de 2025 Luis Caputo había cuestionado a varios intendentes peronistas por las tasas. Y hacia fin de año volvió a referirse al tema y recomendó no comprar en los supermercados del municipio de Pilar, debido a una tasa impuesta por la gestión del intendente peronista Federico Achával.

En el portal aparece ahora un dato adicional, ya que se suma al costado del mapa cuál es el municipio que cobra la tasa más cara y a qué porcentaje asciende. Así, se puede ver que por ejemplo varios municipios de Neuquén y Cipoletti, en Río Negro, comparten el primer puesto en cuanto a las tasas viales más altas del país, que ascienden al 4,5%.

En tanto, en el apartado Hipermercado se muestra que Lanús, en el conurbano bonaerense, tiene tasas del 6%, las más altas del país. Pilar, el municipio que disparó la polémica, queda relegado a un segundo puesto en el podio.

Polémica Manuel Adorni – Mayra Mendoza

Luego de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni informara sobre la posibilidad de reportar el cobro de impuestos comunales, la diputada provincial Mayra Mendoza salió al cruce y se generó una polémica en redes sociales.

“Que nadie se quede con lo que es tuyo. Fin”, escribió el exvocero, en línea con su estilo habitual. Mendoza reaccionó con dureza: “Sos un caradura. Ustedes se están quedando con la de la gente de trabajo, mes a mes sube la inflación y cae el salario. La clase media cada día más pobre. Quieren hacer con los municipios lo mismo que hicieron con el país, las provincias y con las familias, hundirnos en recaudación para endeudarnos. Vinieron a destruir todo, pero no van a poder arrasar con todo porque acá hay un pueblo que no se resigna a vivir bajo su crueldad”.

Ante esa respuesta, el funcionario replicó únicamente con dos signos de interrogación, lo que profundizó el enojo de la legisladora. “Te crees vivo Adorni, pero la cara te vende. El gobierno nacional le debe $14,7 billones a la Provincia de Buenos Aires, cumplan con lo que es de los habitantes de este lugar”, denunció Mendoza.

Y luego amplió luego sus cuestionamientos al rol del Gobierno: “Ustedes abandonan todas las obligaciones que tienen con el pueblo en seguridad, en obras públicas, etc. y los gobiernos municipales dan respuesta a las necesidades de la gente ante esta ausencia. Cerraron los dispositivos locales de prevención de adicciones, los de salud mental, no hay vacunas, ¿A dónde quieren llegar? ¿Cómo sería esta realidad, ya de por sí difícil, sin la organización de la comunidad junto a los municipios? ¿Cómo imaginan la prestación de servicios mínimos sin financiamiento?”.

“Los recursos locales cada vez son más escasos por el desfinanciamiento a las provincias y por la caída de la actividad. Cuando hablamos de una industria en la que la mitad de las máquinas están paradas, hablamos de recaudación que se pierde también a nivel municipal ¿Pretenden llevarnos al sálvese quien pueda y como sea? Está claro que hacen falta muchas cortinas de humo para tapar tanto desastre”, completó.

Finalmente, el jefe de Gabinete contraatacó: “Mayra, acá la única que se cree ‘viva’ sos vos, criticando con falacias a un gobierno que intenta desde que asumió sacar al país del desastre en el que tus diferentes gobiernos lo dejaron”.

Y cerró: “Te recuerdo que ustedes dejaron a la Argentina con 57% de pobres, 211% de inflación anual, cepo cambiario, default con importadores, aumento de deuda pública, intermediarios políticos que se quedaban con la comida de los pobres, vacunatorio VIP, inseguridad al por doquier y a su líder (Cristina Kirchner) presa”.

Fuente: Agencia DIB

