El HCD avaló un aumento del 20% en la tarifa de taxis y remises: la bajada de bandera supera los $2.200

La actualización llega tras el planteo de distintas entidades del sector, que aseguran haber enfrentado un alza de costos del 40% desde el último incremento.

El Concejo Deliberante dio luz verde este jueves, y de manera exprés, a una suba del 20% en el cuadro tarifario de los taxis y remises en Mar del Plata. La actualización llega tras el planteo de distintas entidades del sector, que aseguran haber enfrentado un alza de costos del 40% desde el último incremento.

Con el ajuste aprobado, la bajada de bandera durante el horario diurno (de 6 a 22) trepa a $2.250, mientras que cada 160 metros recorridos, un minuto de espera o el traslado de bultos que superen las dimensiones reglamentarias costará $150.

En la franja nocturna (de 22 a 6), el valor inicial del viaje asciende a $2.700, y tanto la ficha por 160 metros como el minuto de espera y el excedente de equipaje pasan a valer $180.

Las cámaras y sindicatos que representan a choferes y titulares —entre ellos AMPAT, la Sociedad de Conductores, la Federación Nacional y Supetax— presentaron la semana pasada un estudio donde detallan que la estructura de costos se encareció un 40% desde la última actualización, a fines del año pasado.

Pese a ese cálculo, afirmaron que buscaron no trasladar toda la suba al bolsillo de los usuarios. “Somos conscientes del contexto económico y no queremos imponer una carga excesiva. Por eso pedimos ahora un 20% y, más adelante, otra revisión”, señalaron en el comunicado elevado al Concejo.

Fuente: Ahora Mar del Plata

