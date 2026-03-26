El HIEMI en el territorio: Salud pública que llega al hogar de prematuros y sus madres

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Desde la Unidad de Comunicación del Hospital Materno Infantil (HIEMI), compartimos una gacetilla sobre el impacto del programa de visitas domiciliarias llevado adelante por el Servicio de Área Programática y Redes en Salud (SAPS).

Esta iniciativa busca romper la fragmentación en la atención, entendiendo que el compromiso del hospital con sus pacientes más pequeños no termina con el alta médica, sino que continúa en el corazón de cada barrio.

Los ejes centrales de esta acción son:

Prevención de Infecciones Respiratorias: El equipo interdisciplinario (pediatría, trabajo social, obstetricia) evalúa en el domicilio factores de riesgo como la calefacción, la humedad y el tabaquismo pasivo, fundamentales para proteger a los neonatos de las Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB).

Rescate de la Salud Materna: Un hallazgo clave del programa revela que más del 50% de las madres de bebés prematuros relegan sus propios controles de salud. El SAPS no solo identifica esta problemática, sino que aporta la solución gestionando turnos inmediatos para garantizar su cuidado puerperal.

Accesibilidad y Equidad: Desde mayo de 2025, se ha logrado visitar al 45% de los egresos de Neonatología, eliminando barreras geográficas y sociales para que la excelencia del Tetamanti llegue a todos los sectores.

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