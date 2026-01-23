El hospital informó que el estado de Bastián continúa siendo crítico

La salud de Bastián, el niño de 8 años que permanece internado tras el grave accidente ocurrido el pasado 12 de enero en Pinamar, continúa siendo delicada. Así lo informó este viernes el Hospital Materno Infantil “Victorio Tetamanti”, donde el menor se encuentra internado desde el 15 de enero.

De acuerdo al último parte oficial, Bastián continúa bajo estricto control médico, con pronóstico reservado e internado en la Unidad de Terapia Intensiva, sin presentar cambios en relación al informe emitido en la jornada anterior.

El comunicado ratifica el cuadro clínico informado este jueves por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, cuando se confirmó que estudios de resonancia magnética detectaron lesiones severas tanto en el cerebro como en la columna cervical, producto del traumatismo sufrido en el accidente.

Según se había detallado en el parte vespertino del jueves 22 de enero, el niño permanece con asistencia respiratoria mecánica y bajo seguimiento permanente de los servicios de terapia intensiva, neurología y neurocirugía. En ese contexto, el equipo médico había evaluado la realización de una traqueotomía, luego de que un intento de retiro programado del respirador no resultara exitoso debido a la ausencia de respiración espontánea, de probable origen neurológico.

Desde su ingreso al hospital, Bastián fue sometido a cinco intervenciones quirúrgicas, la última vinculada al drenaje de sangrado ventricular y al control de la presión intracraneal. Si bien en informes previos se habían registrado algunos signos de estabilidad clínica, el cuadro general continúa siendo grave.

Las autoridades sanitarias reiteraron que la familia del niño recibe acompañamiento interdisciplinario en salud mental, mientras el equipo médico evalúa su evolución de manera constante.

La comunidad sigue de cerca cada actualización oficial, a la espera de señales alentadoras sobre la evolución del estado de salud de Bastián.

Fuente: Ahora Mar del PLata

