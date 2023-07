El Intendente encabezó el acto por el Día de la Independencia en Batán

Contó con la presencia de distintas autoridades y vecinos. También hubo número artísticos.

El intendente Guillermo Montenegro encabezó el acto por el 207 aniversario del Día de la Independencia y que se realizó en el Jardín Municipal 4 de Batán.

Luego de la invocación religiosa realizada por el obispo de la diócesis Mar del Plata, monseñor Gabriel Mestre, Valentina Acosta -alumna de 6° año de Secundaria de la Escuela Parroquial Señora de Luján-, brindó unas palabras alusivas a esta fecha patria.

Seguidamente, el Intendente manifestó: “Cuando uno piensa en la independencia, piensa en que solamente se logra con laburo, con esfuerzo, con compromiso, con la determinación de ir para adelante a pesar de que te digan que no y a pesar de los palos en la rueda”.

“No tengo ninguna duda -siguió- que esos patriotas entre 1810 y 1816 encararon un camino con muchas dificultades y situaciones complejas. Y también estoy seguro que no estaban en todo de acuerdo, y que a pesar de eso empujaban juntos, porque hay que empujar juntos, porque tenemos que ser un equipo. Estas son las cosas que nos unen, los valores como defender con mucha claridad la justicia, ser muy determinantes con las injusticias, con la honestidad, con lo que significa el trabajo, el compromiso y la educación, como lo pensaron ellos”.

En esta línea, Montenegro agregó: “Ese camino no es fácil. Primero desde 1810 a 1816, y de 1810 para acá, no hay caminos fáciles, ni tampoco son cortos o largos, es el camino correcto, es lo que hay que hacer”.

Finalmente, y para cerrar su discurso, el Intendente concluyó: “Tenemos que ser un equipo, empujar juntos. No hay otra forma. Nos lo enseñaron hace más de 200 años: no tiene que haber una discusión en cómo tiene que ser la forma. Podemos discutir algunas cuestiones menores, pero esas cuestiones menores no nos pueden encontrar divididos, al contrario, los que vamos en un camino tenemos que estar todos juntos, a pesar de que te digan que no se puede. Sigamos por ese camino. Disfrutemos estos 207 años de Independencia y viva la Patria”.

Durante la jornada de festejos hubo participación de diferentes artistas como Ezequiel Rodríguez, integrante del Taller de Música del Área de Discapacidad del Sindicato de Empleados de Comercios; la agrupación folclórica Chapad- Curá de Batán, integrada por jóvenes y adultos hace más de años y que actúa solidariamente para instituciones intermedias; la cantante Evelyn Soler del Taller de la EFP N°8 junto al guitarrista Guillermo Pluchino; la agrupación Flor de Campo, también de Batán, que cuenta con bailarines de todas las edades y se especializan en las danzas tradicionales; y La Quinta Pata, un ensamble de música popular argentina con armonías vocales, guitarras y bombo.

Estuvieron presentes la presidenta del HCD, Marina Sánchez Herrero; el diputado provincial, Maximiliano Abad; el concejal Agustín Neme; el rector de la UNMDP, Alfredo Lazzeretti; jefes y representantes de las fuerzas armadas y de seguridad; funcionarios municipales.

También estuvieron directivos, docentes y alumnos de escuelas y jardines de la ciudad de Batán y la zona, al igual que el presidente del Parque Industrial, Alberto Chevallier, cónsules, representantes de universidades, distintas instituciones de Mar del Plata y Batán y Veteranos de la Guerra de Malvinas.

Una presencia destacada en el acto fue la de Carmen Batán, nieta de Domingo Batán, junto a Pablo Araúz, descendiente del fundador de Mar del Plata.

Fuente: Prensa municipal

