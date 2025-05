El martes hay paro nacional de transporte: qué pasa con los colectivos en Mar del Plata

La medida de fuerza fue decretada por UTA ante la falta de acuerdo paritario. Los choferes reclaman un aumento salarial y los empresarios se excusan en la desactualización de los subsidios

El próximo martes 6 de mayo, la UTA nacional realizará un paro total de actividades que afectará el servicio de colectivos de corta y media distancia en distintos puntos del país.

En Mar del Plata todavía no hay precisiones sobre qué va a pasar con los colectivos. Pese a las consultas de Mi8, la dirigencia local de UTA no brindó certezas sobre si los choferes de la ciudad van a adherir o no a la medida federal, mediante la cual se reclama un aumento salarial de urgencia.

Sin embargo, de seguro, la confirmación de qué ocurrirá en la ciudad con el transporte llegará el lunes: es habitual que la conducción de la UTA Mar del Plata anuncie sobre la marcha si se acopla o no al paro. Habrá que esperar a que sean notificados para entonces saber si va a haber o no colectivos.

A nivel nacional, la medida afectará los servicios urbanos y suburbanos de corta y media distancia, se adoptó ante otra fallida instancia paritaria convocada por el Ministerio de Capital Humano.

Según trascendió, los trabajadores solicitaron un aumento salarial de urgencia, pero los empresarios se excusaron en que no pueden garantizar el pedido por la falta de actualización de los subsidios y de las tarifas.

El próximo lunes 5 de mayo, un día antes de la convocatoria al paro, está fijada una nueva audiencia. La medida de fuerza “sólo se levantaría si las empresas presentan una propuesta salarial aceptable”.

