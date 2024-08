El municipio busca concesionar el Estadio Minella y el Polideportivo

A la intención de recuperar la administración del complejo de Punta Mogotes para todos los marplatenses, Montenegro le agregó el anuncio de concesionar el Estadio «José María Minella» y el Polideportivo “Islas Malvinas”.

En conferencia, rodeado de su Gabinete y legisladores, el intendente explicó que se llegó a la decisión de avanzar sobre una licitación nacional o internacional tras “miles de reuniones” que se mantuvieron por el estado del estadio, del polideportivo y el campo de deportes en general.

“Hace años venimos trabajando fuerte para que le sirva a la ciudad. No tuve dos o tres reuniones, tuve miles de reuniones por esto, pero nunca me saco fotos. Lo que descarté de plano es que sea con fondos públicos, que sean de todos los marplatenses”, dijo, y reforzó el argumento cuestionando a “ese Estado bobo que quiere hacer todo”. “El Estado no es ni una inmobiliaria ni productor de eventos. Los privados están capacitados”, deslizó.

Según indicó, tras analizar varias opciones, también en reuniones con AFA y con interesados en esas inversiones, se llegó a la conclusión de que la opción es elevar una iniciativa al Concejo Deliberante para poder formalizar el llamado a licitación pública nacional e internacional que no sólo incluya las obras y la gestión del Minella, sino además del Polideportivo y del mantenimiento integral del campo de deportes.

“Es un sistema pensado para trabajar con los privados y que estos tengan posibilidad de firmar un convenio con la AFA. Entre las contraprestaciones, se va a incluir el pago de un canon”, aclaró Montenegro.

Tras el anuncio, Mauro Martinelli, secretario de Legal, Técnica y Hacienda, brindó más detalles sobre la futura concesión al móvil de Canal 8. Dijo que está “muy avanzado el pliego” y que en los próximos días llegará para su tratamiento al Concejo Deliberante. Aunque no quiso especificar el eventual monto de la inversión, sí adelantó que la concesión sería por 30 años, con 10 más de prórroga.

El reclamo por las mejoras en el estadio Minella no es nuevo. Lleva años cosechando discusiones en el Concejo Deliberante y fuera de él, estudios técnicos y de infraestructura, reuniones y evaluaciones técnicas y hasta un convenio con la AFA.

Fue en septiembre de 2021 que la Policía, Bomberos y Defensa Civil junto al Ente Municipal de Deportes y Recreación desarrollaron una inspección en el Estadio y confirmaron que su platea techada tenía que ser clausurada e inhabilitada por riesgo de caída de mampostería.

Desde entonces, esos debates se profundizaron y llevaron al Municipio a anunciar un acuerdo -durante el 2022- con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para se hiciera cargo de la remodelación del Minella, con la promesa de convertir al estadio en “Casa de la Selecciones”. Sin embargo, esa iniciativa no prosperó y hoy se anunció la licitación.

Fuente: MI8

