El Municipio continúa trabajando para normalizar los servicios

Destacaron la responsabilidad civil porque no hubo incremento de los siniestrados viales. En la zona del Minella acercaron un sistema lumínico para reforzar el operativo de seguridad. Por otro lado, continúan con el arreglo de semáforos que sufrieron averías en sus fuentes de alimentación. Además, General Pueyrredon continúa bajo alerta meterorológico

Desde Defensa Civil trazaron un balance de lo actuado en General Pueyrredon luego de la tormenta y el apagón generalizado. En ese contexto, el intendente, Guillermo Montenegro, siguió cada punto y situación desde el Centro de Operaciones y Monitoreo, en comunicación constante con las áreas de emergencia.”Fue una complejidad, desde lo natural y lo meteorológico. El apagón complicó algunas cuestiones, pero en términos generales pudimos dar respuesta”, señaló al respecto Rodrigo Goncalvez, titular de Defensa Civil. “Se solucionó casi en su totalidad cerca de las 23 del sábado. Queremos destacar la responsabilidad civil, porque en una ciudad colmada de turistas, con una tormenta y un apagón, no se registró un aumento de los siniestros viales”, agregó e insistió en “seguir circulando con precaución“. En ese sentido, Goncalvez explicó: “Llevamos adelante algunos operativos de mitigación, trabajando a demanda con algunas emergencias puntuales: algo de arbolado, postes, cableados, personas atrapadas en ascensores, bombas de achique en algunos edificios, etc “. Además agregó que en la zona del estadio Minella «también estuvimos porque Aldosivi jugó un partido y acercamos un sistema lumínico para auxiliar al operativo de seguridad. En términos generales, esas emergencias pasaron y no dejaron mayores secuelas“. Por último, el director advirtió sobre la posibilidad de fuertes tormentas en las próximas horas de este domingo. “Hay que tener mayor atención hoy (domingo), porque se espera que -durante la tarde noche- pueda incrementarse la lluvia. Podemos llegar a tener acumulados importantes con alguna tormenta. Mar del Plata sigue estando en alerta meteorológico, con lo cual es importante estar atentos y transitar con cautela y con paciencia”, concluyó. Por otra parte, desde el EMVIAL informaron que se está en proceso de recomposición del sistema de señalización vial, ya que se quemó una gran cantidad de fuentes de alimentación de semáforos. En zona Centro y en algunas avenidas se está finalizando con esos trabajos por lo que informaron que en las próximas horas se normalizará el servicio.

Comentarios

comentarios