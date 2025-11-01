El Municipio informa los cortes de tránsito por la celebración de la Caravana de la Primavera

La 65° edición de este tradicional evento se realizará este domingo 2, y los cortes correspondientes se pueden visualizar online y en tiempo real a través de www.waze.com/events/caravana-de-la-primavera–2025-09-21

La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Dirección de Tránsito, informa sobre los cortes de tránsito que se llevarán a cabo este domingo 2 con motivo de la 65° edición de la Caravana de la Primavera.

Los cortes de calle, que se irán levantando a medida que avance el evento, se implementarán en diferentes etapas, y pueden visualizarse online en tiempo real a través de la app Waze en: www.waze.com/events/caravana-de-la-primavera–2025-09-21.

Cortes en la salida a partir de las 7

Los cortes iniciales se concentrarán en las siguientes intersecciones: Independencia y Formosa; Independencia y Quintana; Quintana y Salta; España y Matheu.

El recorrido de la Caravana partirá de Matheu y Jujuy, luego por Independencia hacia Juan B. Justo, continuará por esta hasta avenida de Los Trabajadores, para finalmente arribar al Camping El Faro. En este tramo se realizarán cortes en las inmediaciones del Camping El Faro, Juan B. Justo, Patricio Peralta Ramos hasta Luro y en el ingreso en contramano por Luro hacia Independencia.

Cortes momentáneos

Se prevén cortes momentáneos en los siguientes puntos: Belgrano y Buenos Aires; Corrientes y Diagonal Alberdi Norte; Santa Fe y Rivadavia; Santiago del Estero y Diagonal Norte; Córdoba y Rivadavia.

Cortes para armado de escenario a partir de las 14

Para el armado de la estructura del escenario de cierre del evento previsto para las 16.30, se restringirá la circulación en las siguientes esquinas del centro: Diagonal Sur y Córdoba; San Luis y 25 de Mayo; Mitre y 25 de Mayo; Mitre y San Martín; Yrigoyen y San Martín; Luro y La Rioja.

Finalizada la actividad, se llevarán a cabo cortes en Independencia y 25 de Mayo; Luro y Salta; La Rioja y 25 de Mayo; Catamarca y Rivadavia.

