El Municipio lanza una nueva campaña de prevención de intoxicaciones por monóxido de carbono

La iniciativa está a cargo de Defensa Civil e incluye capacitaciones gratuitas en escuelas, sociedades de fomento y distintas instituciones. En 2025, más de 5.000 personas participaron de esta iniciativa. Para solicitarlas, hay que completar el formulario: bit.ly/CapacitacionesMonoxidoMGP

La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de Defensa Civil, puso en marcha una nueva campaña de prevención sobre los riesgos de intoxicación por monóxido de carbono. Las capacitaciones están destinadas a instituciones educativas, sociedades de fomento y cualquier espacio del partido que quiera sumarse a esta propuesta gratuita.

Durante estas charlas, se abordan temas clave como el uso seguro de artefactos a gas, la ventilación adecuada de los ambientes, las señales de alerta ante posibles intoxicaciones, y las primeras acciones para asistir a una persona en riesgo.

Quienes deseen recibir la capacitación pueden comunicarse al 103 dejando un número de contacto o completar el formulario online en bit.ly/CapacitacionesMonoxidoMGP

En 2025, más de 5.000 personas participaron de esta iniciativa, que también incluye contenidos vinculados a la prevención de incendios forestales e incidentes eléctricos en el hogar.

Recomendaciones clave

Las principales medidas para prevenir intoxicaciones son:

Garantizar una ventilación cruzada en los ambientes calefaccionados (dos aberturas en puntos opuestos del espacio)

Realizar controles periódicos a los artefactos de gas con gasistas matriculados. El listado oficial de Camuzzi está disponible en www.camuzzigas.com/seguridad/gasistas-matriculados

También es importante prestar atención a señales como:

Llama amarilla o anaranjada en lugar de azu l

l Tiznado en paredes o artefactos

Decoloración de los conductos de evacuación de gases

Los síntomas de intoxicación pueden incluir dolor de cabeza, mareos, debilidad, náuseas, vómitos o pérdida del conocimiento. Ante cualquiera de estos signos, se debe llamar inmediatamente al 107 (SAME).

Es importante recordar que –ante cualquier sospecha o eventualidad- se puede solicitar ayuda comunicándose con Defensa Civil al número 103 o a Emergencias Médicas, en el 107. Para más información, ingresar en: mardelplata.gob.ar/co

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