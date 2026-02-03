El Municipio realizó un balance del alerta meteorológico de este lunes

En un trabajo en conjunto entre Defensa Civil, EMSUR y otras áreas de la comuna, se brindó asistencia a los llamados de vecinos por situaciones como cortes de cables, caídas de postes, columnas, árboles y carteles, entre otros. Se recuerda que ante cualquier dificultad, pueden comunicarse telefónicamente al 103 (Defensa Civil), 107 (SAME), 911 (Policía) o al 100 (Bomberos).

A raíz del aviso meteorológico de corto plazo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional durante la tarde del lunes, la Secretaría de Seguridad —a través de Defensa Civil— brindó un balance de la situación registrada en la región y de las actuaciones llevadas adelante de manera articulada por distintas áreas del Municipio.

La zona más afectada comprendió el corredor que va desde Sierra de los Padres hasta Batán y desde el Bosque de Peralta Ramos hacia el mar, donde se registraron diversas situaciones de riesgo vinculadas a los fuertes vientos.

En este marco, el titular de Defensa Civil, Alfredo Rodríguez, detalló que “A las seis de la tarde pasamos a este temporal que fue más de viento que de lluvia, que generó tantos destrozos en la ciudad. En Sierra de los Padres hubo daños importantes a viviendas, árboles de gran porte. Armamos un centro de operaciones, requerido por el jefe de bomberos de la zona, Mustafá; en el mismo cuartel un comando de incidentes, porque era tanto lo que teníamos, fue más o menos unas 8 cuadras, como si fuera un mini tornado, donde de golpe hubo ráfagas de más de 70 kilómetros por hora que afectó esa zona: hubo voladuras de dos techos de casas, postes de luz, 7 intervenciones directas, así que ahí tuvimos a toda la gente del EMSUR, que colaboró con toda la unidad de poda, que fue fundamental y contacto con Desarrollo Social todo el tiempo, por el hecho de si alguna familia requería de atención.”

“La zona afectada es desde Sierra de los Padres, Batán, Bosque de Peralta Ramos y la costa, fue muy selectivo. Como un arco, donde las ráfagas grandes pasaron por ahí. En el Bosque de Peralta Ramos, está la unidad de poda con los elementos más pesados, con las motosierras más grandes, trabajando en el lugar y todo el menudeo y ramas más chicas en el resto del lugar junto a Defensa Civil”, agregó.

“También ayer tuvimos un corte de luz muy grande en Batán y otro en todo el barrio el Martillo completo. Tenemos 53 árboles denunciados, pero puede pasar, hay que estar atentos”, concluyó Rodríguez.

Durante el operativo, el equipo de Defensa Civil trabajó de forma conjunta con EMSUR, áreas operativas municipales, Bomberos Voluntarios y Bomberos de la Provincia, atendiendo alrededor de 150 llamados, número que podría incrementarse a lo largo de la jornada. Desde el Municipio se solicita paciencia, ya que los equipos continúan desplegados priorizando las emergencias de mayor riesgo.

En detalle, se registraron: 6 voladuras de techos, alrededor de 27 cables caídos (los cuales se trabajan con las empresas prestadoras de servicio), 53 árboles caídos, 40 intervenciones directas, además de otras situaciones relacionadas con alumbrado público, arbolado y servicios afectados.

Uno de los hechos más relevantes ocurrió en Sierra de los Padres, donde un árbol cayó sobre una vivienda. En el lugar, la familia tomó la decisión de trasladarse por prevención y para que el personal de Poda realizara las tareas necesarias para reducir el tamaño del ejemplar y permitir su retiro seguro. Si bien la vivienda sufrió daños estructurales, el área de Desarrollo Social se encuentra acompañando a la familia y articulando la asistencia correspondiente. Además de otros hechos de gravedad, como árboles sobre viviendas en el Bosque Peralta Ramos.

Cabe destacar que durante el operativo nocturno en la zona de Sierras estuvieron presentes el secretario de Seguridad, Rodrigo Goncalvez, y el presidente del EMSUR, Daniel Martínez, quienes coordinaron el despliegue y pusieron todos los recursos municipales a disposición para dar respuesta a la emergencia.

