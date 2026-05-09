El Municipio recibió casi cien reclamos en las últimas horas y cortará el tránsito en el Paseo Dávila hasta que baje la pleamar

El alerta meteorológico continúa vigente con lluvias y vientos durante las próximas horas. La Municipalidad continúa con el esquema de monitoreo permanente de la situación. De acuerdo a los últimos reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las intensidades irán en disminución de forma paulatina a partir del mediodía. Ante emergencias, los vecinos pueden comunicar con Defensa Civil al 103 o con SAME al 107.

En el marco del alerta meteorológico que sigue vigente para buena parte de la provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de General Pueyrredon -a través de la Secretaría de Seguridad- infoma que entre las últimas horas de este viernes y las primeras del sábado ha recibido casi 100 reclamos, a los que se está dando respuesta.

En ese sentido, desde Defensa Civil se comunicó que hubo intervenciones en distintos sectores del Partido, a raíz de caídas de árboles o postes y retiro de ramas de gran porte que obstaculizaban el tránsito. También hubo reclamos por corte de energía o de servicio de telefonía, además de alguna situación específicas relacionadas con el funcionamiento de semáforos.

Por otra parte, se ha decidido cortar el tránsito en el sector costero desde el inicio del Paseo Dávila en Diagonal Alberdi hasta la avenida Libertad a partir de las 10.30 de este sábado. Ese tramo será vedado al paso peatonal y vehicular hasta que baje la pleamar, aproximadamente a las 14.

El Municipio continúa con su esquema de monitoreo permanente de la situación. De acuerdo a los últimos reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el alerta meteorológico continúa vigente, con lluvias y vientos durante las próximas horas.

Se prevé que el período de mayor intensidad de los vientos sea entre la mañana y primeras horas de la tarde, con velocidades sostenidas entre 35 y 45 km/h y ráfagas de 60 a 70 km/h, que pueden llegar a alcanzar los 80 km/h de forma aislada.

A partir del mediodía de hoy, las intensidades irán en disminución de forma paulatina de oeste a este, pero manteniéndose hasta el período de la noche con velocidades entre 30 y 40 km/h con algunas ráfagas ya más aisladas que podrían alcanzar los 60-70 km/h.

Desde el domingo no habrá fenómenos significativos, con bajas temperaturas en todo el territorio bonaerense.

Como es habitual ante estas situaciones se recomienda evitar circular por la vía pública, salvo que sea estrictamente necesario; asegurar macetas y objetos sueltos de balcones y terrazas; y no sacar la basura fuera del horario permitido. Ante emergencias, los vecinos pueden comunicar con Defensa Civil al 103 o con SAME al 107.

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