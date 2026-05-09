El paso de un ciclón extratropical por la Costa Atlántica provocó olas de siete metros, destrozos e inundaciones

Toda la costa, hasta Patagones incluso, seguirá bajo alerta naranja por vientos durante este sábado. Las ráfagas pueden alcanzar los 80 km/h.
Un ciclón extratropical de gran intensidad afectó durante la noche del viernes a diversas ciudades y localidades de la Costa Atlántica. El fenómeno provocó fuertes vientos y oleaje extremo, y obligó a la implementación de restricciones marítimas preventivas, junto con la suspensión de varias actividades.
La zona más complicada abarcó desde las costas de Mar del Plata hasta Necochea, en donde se registraron olas de hasta siete metros de altura. En varias localidades, como Monte Hermoso, el agua del mar inundó las calles más cercanas a la playa, y las redes sociales se llenaron de fotos y videos estremecedores.
Mar del Plata
En el caso de “La Feliz”, según informaron medios locales, el Consorcio Portuario de la ciudad activó un Comité de Emergencia y dispuso el cierre de la Escollera Sur hasta la mañana de este sábado. La medida se tomó por precaución y abarca una serie de restricciones en toda la actividad portuaria. Se suspendieron las descargas, se solicitó a los clubes náuticos la suspensión de actividades deportivas y se pidió a los armadores reforzar las amarras de sus embarcaciones. Además, astilleros y talleres navales fueron notificados de la restricción de actividades durante el período.
Si bien en la ciudad cesó la alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por lluvia, continúa la advertencia por fuertes vientos del sudoeste, con ráfagas que pueden llegar a los 80 km/h.
Necochea
Mientras tanto, en Necochea la localidad más afectada fue Ramón Santamarina, donde se registró una acumulación de hasta 180 milímetros de agua. Por este motivo, diez vecinos fueron evacuados y trasladados hacia la Escuela Agropecuaria N° 1.
El temporal en Quequén.
Ecos Diarios
A raíz de la peligrosidad del fenómeno, la Prefectura Naval Argentina dispuso el cierre de las escolleras norte y sur en Necochea. Por este motivo, se suspendió el ingreso y egreso de embarcaciones en el puerto al menos hasta la mañana del sábado. No obstante, no se descarta su extensión si persiste la situación meteorológica.
Agua en la peatonal
Una de las zonas complicadas fue la costanera de Monte Hermoso, en donde reportaron que el nivel del mar superó la barrera de contención. El agua ascendió hasta la peatonal Dufaur y generó varios destrozos.