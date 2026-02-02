El Museo Casa sobre el Arroyo presenta su programación de actividades para febrero

La propuesta incluye recorridos guiados por el interior de la Casa, el acceso al Parque Histórico y una charla especial sobre el patrimonio verde dictada por especialistas del EMSUR. Todas las actividades son con entrada gratuita, requiriendo reserva previa únicamente para los ingresos al interior de la vivienda principal a través de www.turismomardelplata.gob.ar

El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) informa el cronograma de actividades y visitas del Museo Casa sobre el Arroyo para febrero. Tanto vecinos como turistas podrán recorrer el Parque Histórico de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 14.30. Es importante destacar que el acceso a este sector no incluye el ingreso a la vivienda principal.

Para quienes deseen realizar las visitas guiadas con recorrido al interior de la Casa, las mismas se llevan a cabo de lunes a viernes a las 10, 12 y 14. Para esto, se requiere una reserva previa, la cual se debe gestionar a través del sitio web oficial www.turismomardelplata.gob.ar. Las inscripciones se habilitan cada viernes a partir de las 12 para los turnos de la semana siguiente. Los recorridos se realizan en grupos reducidos y acompañados por un guía de la institución.

En cuanto a la programación para fines de semana y fechas especiales, el Museo abrirá sus puertas para visitas guiadas al interior de la vivienda bajo la misma modalidad de reserva. Los sábados 7 y 21 el horario será de 10 a 14, mientras que los sábados 14 y 28 el ingreso será de 16 a 20. Asimismo, por el Aniversario de la Ciudad el martes 10 y por el Feriado de Carnaval el lunes 16, el espacio recibirá visitantes de 10 a 14.

Por otro lado, el viernes 20 a las 10 se realizará la actividad “Historia del patrimonio verde” en el jardín histórico de la Casa. El encuentro, a cargo del Departamento de Espacios Verdes del EMSUR, propone un relato sobre la historia del parque y el reconocimiento de sus especies vegetales más destacadas. La propuesta es de entrada gratuita, sin inscripción previa, y tiene una duración aproximada de una hora. Durante el trayecto se recorrerá la totalidad del predio respetando los senderos demarcados, sin incluir el ingreso a la casa.

Desde el Museo se recuerda que la parte inicial de las visitas y la espera se realizan en el parque, por lo que se recomienda concurrir con ropa adecuada, calzado cómodo y repelente. Las actividades que no se realicen por condiciones climáticas adversas no serán reprogramadas y el museo permanecerá cerrado cuando las condiciones ambientales así lo requieran. Finalmente, se solicita la colaboración de los asistentes para cuidar el espacio patrimonial, recordando que no está permitido fumar, ingresar con mascotas ni consumir alimentos o bebidas dentro del predio.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 420-1280, por correo a casasobreelarroyo@mardelplata.gov.ar o visitar los perfiles oficiales en redes sociales @casasobreelarroyomgp.

