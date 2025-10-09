El Museo José Hernández invita a muestras y actividades para toda la familia

Ubicado en la antigua Estancia Laguna de los Padres, este espacio municipal presenta su agenda de actividades que incluye muestras permanentes, visitas guiadas y eventos especiales. Habrá feria de emprendedores, la tradicional Peña de la Pulpería y una Noche de Observación de Estrellas.

El Museo Municipal José Hernández, ubicado en la Ruta 226 km 14,5, informa sobre las propuestas para la comunidad y los turistas: el lugar abre sus puertas de lunes a domingo de 10 a 16, y está cerrado los miércoles.

El público puede disfrutar de la muestra permanente sobre temas como las misiones, los caciques y la expansión de la frontera ganadera. Además, la Muestra Exterior “Si estas paredes hablaran” propone un recorrido cronológico a través de gigantografías que representan a protagonistas de la historia regional.

El Servicio Educativo ofrece visitas guiadas al Museo para establecimientos educativos los lunes, martes, jueves y viernes a las 10 y 14. Estos recorridos, de 45 minutos de duración, cubren desde los primeros pobladores hasta la fundación del Museo. Para solicitar turno, las instituciones deben comunicarse al 4631394 o consultar la Agenda Educativa disponible en https://calendar.app.google/rtVa3t3MqR2q1fkk8. Para el público general, se realizan visitas guiadas de 45 minutos los sábados y feriados a las 11 y 14.

La agenda de actividades especiales para los próximos días es la siguiente:

Viernes 10: a las 14 se hará una visita guiada y un recorrido por nuestra historia regional.

Sábado 11: de 10 a 16 se realizará una Feria de Emprendedores locales. De 13 a 19 estará la Peña de la Pulpería con servicios de buffet a cargo de la Asociación de Amigos del Museo y música en vivo. Y a las 18, la propuesta de G-Astronomía 2025 – 4to Encuentro. Una noche de Observación de Estrellas, con música ambiente, DJ y la participación del astrónomo Leo Málaga.

Domingo 12: a las 10 se hará la Asamblea Ordinaria de la Asociación Amigos de la Comunidad Histórica de la Laguna, donde se presentará el Balance Anual y el cambio de autoridades. Mientras que de 10 a 16 estará presente nuevamente la Feria de Emprendedores locales. Y, finalmente, a las 13, la Peña de la Pulpería de la Asociación de Amigos del Museo y con micrófono abierto.

Para más información, se puede contactar al 463-1394 o por mail a museohernandezmdp@gmail.com.

