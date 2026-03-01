El Museo José Hernández presenta su agenda de actividades para marzo

Entre las propuestas destacadas se encuentran la celebración del aniversario del Museo con una peña que incluirá música en vivo, danzas folclóricas, feria de emprendedores y juegos tradicionales, además de la continuidad de diversas exposiciones a lo largo del mes.

El Museo Municipal José Hernández invita a la comunidad a participar de las propuestas culturales y educativas que se desarrollarán en su sede ubicada en la Ruta 226, km 14.5, en el acceso a la Laguna de los Padres.

Los horarios generales de atención son de lunes a domingos de 10 a 16, exceptuando los miércoles, que el establecimiento permanece cerrado. Se recuerda que el último ingreso permitido es a las 15.45. Respecto al cronograma especial de fin de mes, el lunes 23 el horario será de 12 a 16 (último ingreso a las 15.45), mientras que el martes 24 el Museo se encontrará cerrado.

Durante todo el mes, el público podrá visitar la muestra permanente, que ofrece un recorrido por la vida de los pueblos originarios de la región, la expansión de la frontera nacional, las primeras estancias y la historia de la Estancia Laguna de los Padres. Asimismo, la exhibición aborda la figura de José Hernández y el Martín Fierro, la vida cotidiana y productiva rural, y los orígenes del tradicionalismo en el Museo.

Asimismo, se encuentra disponible la muestra «Si estas paredes hablaran», una serie de gigantografías que proponen un trayecto cronológico por los hitos más relevantes de la historia regional a través de sus protagonistas. Por otro lado, continúa la muestra temporaria e itinerante «Mar del Plata Intangible», la cual permite conocer los saberes y prácticas declaradas patrimonio del Partido, tales como la elaboración del Alfajor Marplatense y el Queso Mar del Plata, la Semana Fallera Valenciana, la Caravana de la Primavera y el acto del 2 de abril organizado por el CESC.

En cuanto a las actividades especiales, el domingo 15 se llevará a cabo una Peña Folclórica para festejar el aniversario del Museo. El evento tendrá lugar de 12 a 19 y contará con música en vivo, danzas folclóricas, feria de emprendedores y juegos tradicionales. En la Pulpería del Museo, la Asociación de Amigos estará a cargo del servicio de buffet.

Asimismo, todos los sábados de 13 a 16, se dictará el taller «Hacé tu olla de barro». Esta actividad posee un costo y los cupos son limitados; los interesados pueden solicitar información adicional al teléfono 2236018087.

El Museo ofrece también visitas guiadas para todo público los días sábados a las 11 y a las 14, mientras que los días feriados el recorrido se realiza a las 14. El itinerario propone un repaso histórico desde los primeros pobladores hasta la fundación de la institución.

Para quienes utilicen el transporte público de pasajeros, la línea 717 permite el acceso descendiendo en el segundo ingreso y caminando 800 metros por el Camino del Cabildo Indígena. Para más consultas, los interesados pueden comunicarse al (0223) 464-4590, escribir al correo museohernandezmdp@gmail.com o seguir las redes sociales en Instagram (@museohernandezmdp) y Facebook (Museo Municipal José Hernández)

Comentarios

comentarios