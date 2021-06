EL MUSEO MAR PARTICIPARA DEL GLOBAL “MUSEUM WEEK”

Este lunes el Museo Provincial de Arte Contemporáneo MAR, dependiente de la Subsecretaría de Políticas Culturales, se integrará al evento a escala mundial más importante del arte. Se trata del Museum Week, un encuentro que se realiza a través de internet durante una semana cada año con la participación de museos, galerías y espacios de arte de todo el mundo. Fue creado en 2014 a partir de la iniciativa de 12 museos franceses y cada edición promueve una gran causa internacional.

Desde la organización señalaron que «durante siete días, las instituciones culturales y el público serán invitados a ser creativos con sus teléfonos inteligentes en esta octava edición. Mientras miles de millones de personas en todo el mundo buscan en la cultura una fuente de consuelo y conexión, el impacto de la pandemia del COVID-19 no ha perdonado al sector creativo. En tiempos de crisis, aún más, el apoyo a las industrias creativas es crucial, como lo es el propio espíritu de la creatividad, en todas sus formas. Por ello, es natural que Culture For Causes Network, una asociación sin ánimo de lucro que apoya causas de interés general en nombre de organizaciones nacionales, europeas e internacionales, y Art Explora, una fundación filantrópica con ambiciones internacionales, nómadas, no coleccionistas y digitales, así como el programa ResiliArt de la UNESCO, hayan decidido unir fuerzas para organizar la #MuseumWeek 2021 Por ello, los organizadores de la #MuseumWeek solicitarán a su red de más de 6.000 instituciones culturales, entre los que se destaca el Museo MAR, en torno a la fórmula «7 días, 7 temas, 7 hashtags», con los siguientes objetivos concretos: Llegar al público conectado que no está interesado en la cultura y el arte exponiéndolo a contenidos culturales originales; estimular el espíritu de creatividad y creación en todos nosotros, especialmente en los jóvenes.

Durante la semana el #MuseoMAR ofrecerá contenidos a traves de sus redes sociales para interactuar en torno a estos 7 hashtags que se describen a continuación: Lunes, 7 de junio #ÉraseUnaVezMW Martes, 8 de junio #TrasBambalinasMW Miércoles, 9 de junio #LaMiradaDeLaInfanciaMW Jueves 10 de junio #EurekaMW Viernes 11 de junio #TitúlaloMW Sábado 12 de junio #ElArteEstáEnTodasPartesMW Domingo 13 de junio #PalabrasParaElFuturoMW. Para más información podrán visitarnos en www.gob.gba.ar/museomar

Comentarios

comentarios