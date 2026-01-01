El Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castagnino presenta su cronograma de visitas guiadas

El costo de la entrada general es de $3.900 y de $2.900 para residentes, estudiantes y jubilados. Las recorridas de lunes a sábado se realizarán sin inscripción previa y no tienen costo adicional. La visita al Área de Servicio (que se realiza los domingos) requiere inscripción previa en el mail: visitasmuseocastagnino@gmail.com .

El Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castagnino, ubicado en avenida Colón 1189, presenta su cronograma semanal de visitas guiadas para enero y febrero. Destinadas a público general y a infancias, las propuestas abordan distintos ejes vinculados a la Villa Ortiz Basualdo y a la vida y obra de Juan Carlos Castagnino, desde una mirada accesible, dinámica y participativa.

En ese sentido, dichas visitas estarán a cargo del equipo del Museo, integrado por Guadalupe Ripoll, Pablo Fernández de Landa y Sofía Bonecco. Las que se lleven a cabo de lunes a sábado se realizarán sin inscripción previa y no tienen costo adicional, ya que se accede únicamente con el valor de la entrada general al museo, que es de $3.900 y de $2.900 para residentes, estudiantes y jubilados.

La visita al Área de Servicio (que se realiza los domingos) requiere inscripción previa, en el mail: visitasmuseocastagnino@gmail.com . Más allá de las recorridas guiadas con horarios establecidos, el personal del Museo se encuentra disponible para atender consultas y ofrecer orientación general al público.

*Cronograma semanal de visitas*

Visita tradicional (lunes y sábados a las 19:

Recorrido general por la Villa Ortiz Basualdo, su arquitectura, estilos decorativos, mobiliario original, historia de la familia y principales características del museo. Actividad dictada por la Profesora Guadalupe Ripoll. Duración aproximada: 45 minutos.

Historia y Obra de Juan Carlos Castagnino (martes a las 19):

Visita centrada en la vida y trayectoria del artista, con especial énfasis en sus técnicas, su versatilidad en el uso de materiales y los distintos lenguajes presentes en su producción. Actividad dictada por el Servicio Educativo. Duración aproximada: 45 minutos.

Visita Educativa para las infancias (miércoles y viernes a las 19):

Propuesta especialmente pensada para niños y niñas, que recorre distintos aspectos de la casa, el artista y el museo, combinando historia, anécdotas y curiosidades de forma lúdica y participativa. A cargo del Servicio Educativo. Duración aproximada: 1 hora.

Visita guiada al exterior de la casa (jueves a las 19):

Recorrido por el parque y el entorno de la Villa Ortiz Basualdo, abordando su implantación, arquitectura, paisajismo, usos originales y relación con el paisaje. Actividad dictada por la Profesora Guadalupe Ripoll. Duración aproximada: 40 minutos.

Visita guiada al Área de Servicio (domingos a las 18):

Recorrido por espacios habitualmente no accesibles al público general, como el office de mozos, ático, casa de caseros, escalera auxiliar y dependencias de servicio. El acceso y recorrido es por escalera y se sugiere concurrir con calzado cómodo. Actividad dictada por la Profesora Guadalupe Ripoll, acompañada por el Servicio Educativo. Duración aproximada: 1 hora.

