El Museo Scaglia invita a una jornada para descubrir el patrimonio paleontológico

La actividad se desarrollará este viernes a las 10 en la zona de San Eduardo del Mar con el objetivo de dar a conocer uno de los yacimientos paleontológicos más importantes de Sudamérica. El encuentro incluye una charla introductoria y una recorrida práctica por la playa junto a especialistas.

El Museo Municipal de Ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia” invita a participar de una propuesta educativa y científica para descubrir el patrimonio paleontológico de la región, uno de los yacimientos más importantes de Sudamérica. El punto de encuentro para la recorrida será la Playa de la Virgen, en San Eduardo del Mar, este viernes a las 10. La actividad es libre, gratuita y no se requiere inscripción previa

La iniciativa incluye una charla introductoria a cargo del equipo de Paleontología del Museo para aprender sobre el registro fósil de las barrancas marplatenses. Después se realizará una recorrida por la playa para aprender a reconocer fósiles y cómo se trabaja para recuperarlos.

Esta actividad es abierta a la comunidad, gratuita y dura aproximadamente dos horas. También participará personal de Defensa Civil para garantizar la seguridad del espacio que se recorra.

Se solicita que los asistentes lleven agua, gorro, protector solar y cámara de fotos. En caso de lluvia, se suspenderá la salida. Por realizarse en un espacio público abierto y que puede presentar dificultades de acceso, las personas que participan son exclusivamente responsables de su seguridad y la de sus acompañantes.

Comentarios

comentarios