El Museo Scaglia propone una recorrida paleontológica en la zona de El Marquesado

Se llevará a cabo este jueves a partir de las 14, con el objetivo de dar a conocer uno de los yacimientos paleontológicos más importantes de Sudamérica. El encuentro incluye una charla introductoria y una recorrida práctica por la playa junto a especialistas.

El Museo Municipal de Ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia” invita a participar este jueves a partir de las 14 de una propuesta educativa y científica para descubrir el patrimonio paleontológico de la región, uno de los yacimientos más importantes de Sudamérica. El punto de encuentro para la recorrida será el acceso a lo que en su momento fue el balneario El Marquesado, ubicado en la ruta 11 entre Chapadmalal y Miramar. La actividad es libre, gratuita y no se requiere inscripción previa

La iniciativa incluye una charla introductoria a cargo del equipo de Paleontología del Museo para aprender sobre el registro fósil de las barrancas marplatenses. Después se realizará una recorrida por la playa para aprender a reconocer fósiles y cómo se trabaja para recuperarlos.

Esta actividad es abierta a la comunidad, gratuita y dura aproximadamente dos horas. También participará personal de Defensa Civil para garantizar la seguridad del espacio que se recorra.

Se solicita que los asistentes lleven agua, gorro, protector solar y calzado cómodo. En caso de lluvia, se suspenderá la salida. Por realizarse en un espacio público abierto y que puede presentar dificultades de acceso, las personas que participan son exclusivamente responsables de su seguridad y la de sus acompañantes.

