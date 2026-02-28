El oficialismo convirtió en ley la reforma laboral y el Gobierno celebra: qué dijo Milei

Con una mayoría cómoda, la gestión libertaria logró la aprobación de la ley con los cambios que fueron introducidos en Diputados.

Con una mayoría cómoda -entre el oficialismo y sectores aliados-, el Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de reforma laboral, luego de una jornada de protestas en las cercanías del Congreso.

La votación reflejó un desenlace bastante holgado en favor del Gobierno, en línea con las estimaciones previas: 42 votos a favor, 28 negativos y dos abstenciones (Natalia Gadano y José Carambia)

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien participó de forma protagónica en las negociaciones para destrabar los consensos con sectores dialoguistas, se mostró eufórica tras el resultado y se llevó todas las miradas.

VLLC! pic.twitter.com/4nsIxAZwFs — Javier Milei (@JMilei) February 28, 2026 Al final de la sesión, la ex ministra de Seguridad arengó a su tropa y juntó al resto de los senadores libertarios para una foto que registrara el momento de pleno júbilo, que se convierte en un hito en la gestión de Javier Milei.

De esta manera, la Cámara alta convalidó la modificación aplicada en Diputados, que eliminó el polémico artículo 44 que proponía reducir hasta un 50% el sueldo a personas con licencias por accidentes o enfermedades graves.

La norma aprobada incluyó artículos cuestionados por la oposición como los que regulan las indemnizaciones y el Fondo de Asistencia Laboral, la supresión de la ultraactividad de convenios colectivos, la restricción de las tutelas sindicales, la limitación del derecho a huelga, la derogación de estatutos profesionales y el desfinanciamiento del INCAA.

Fuente: MI8

