El oficialismo convirtió en ley la reforma laboral y el Gobierno celebra: qué dijo Milei

Con una mayoría cómoda, la gestión libertaria logró la aprobación de la ley con los cambios que fueron introducidos en Diputados.
Con una mayoría cómoda -entre el oficialismo y sectores aliados-, el Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de reforma laboral, luego de una jornada de protestas en las cercanías del Congreso.
La votación reflejó un desenlace bastante holgado en favor del Gobierno, en línea con las estimaciones previas: 42 votos a favor, 28 negativos y dos abstenciones (Natalia Gadano y José Carambia)
La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien participó de forma protagónica en las negociaciones para destrabar los consensos con sectores dialoguistas, se mostró eufórica tras el resultado y se llevó todas las miradas.
Fuente: MI8