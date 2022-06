El papa Francisco: «Se ha declarado la Tercera Guerra Mundial»

El papa Francisco aseguró que para él está confirmado que «se declaró la Tercera Guerra Mundial» con el conflicto en Ucrania tras la invasión de Rusia que «quizá, de alguna manera, fue provocada».

«Hace unos años se me ocurrió decir que estábamos viviendo una Tercera Guerra Mundial en pedazos. Ahora, para mí, se ha declarado la Tercera Guerra mundial. Y este es un aspecto que nos debe hacer reflexionar. ¿Qué le está pasando a la humanidad que ha tenido tres guerras mundiales en un siglo?», dijo Francisco según la transcripción de esta conversación que publicaron diarios de Italia como Avvenire y La Stampa.

Al responder sobre la agresión de Rusia a Ucrania y cómo se puede contribuir a la paz, Francisco afirmó que «hay que alejarse del patrón normal de que Caperucita Roja era buena y el lobo era malo. Está surgiendo algo global, con elementos muy entrelazados».

Citó la opinión de un Jefe de Estado que conoció antes del comienzo de la guerra pero no identificó y que le expresó su preocupación «por cómo se estaba moviendo la OTAN».

«Le pregunté por qué y me respondió: `Están ladrando a las puertas de Rusia. Y no entienden que los rusos son imperiales y no permiten que ninguna potencia extranjera se les acerque’ y concluyó diciendo que ‘la situación podría conducir a la guerra. Ese jefe de Estado supo leer las señales de lo que estaba pasando», relató Francisco.

Una larga conversación

Francisco formuló algunos de sus comentarios más agudos sobre la guerra en una reunión con editores europeos de revistas jesuitas el mes pasado y los publicó este martes La Civiltà Cattolica, consignó el sitio Vatican News. Aunque criticó duramente la invasión de Rusia, Francisco también insistió en que no había “chicos buenos y chicos malos” y que, de alguna manera, Rusia fue provocada por la expansión de la OTAN hacia el este.

“Alguien podría decir en este punto: ‘¡Pero usted está a favor de Putin!’ No, no lo estoy. Sería simplista y erróneo decir tal cosa. Simplemente estoy en contra de reducir la complejidad a la distinción entre el bien y el mal, sin pensar en las raíces y los intereses, que son muy complejos. Mientras vemos la ferocidad, la crueldad de las tropas rusas, no debemos olvidar los problemas para intentar solucionarlos”, advirtió.

Durante la entrevista, Francisco confirmó que espera reunirse con el patriarca ruso Kirill, quien ha justificado la guerra, cuando ambos asistan a una reunión interreligiosa en Kazajstán a mediados de septiembre.

Una reunión planeada para junio fue cancelada por ambas partes, dijo Francisco, quien justificó tal decisión: “Es para que nuestro diálogo no se malinterprete”. Francisco también elogió el coraje de los ucranianos y reafirmó su derecho a defenderse mientras criticaba lo que dijo que eran los intereses financieros en la guerra de los fabricantes de armas para “probar y vender armas”.

“Es cierto que los rusos pensaron que todo terminaría en una semana. Pero calcularon mal. Encontraron un pueblo valiente, un pueblo que lucha por sobrevivir y que tiene un historial de lucha”, continuó evaluando.

Entonces no ahorró críticas: «Lo que estamos viendo es la brutalidad y la ferocidad con la que esta guerra está siendo llevada a cabo por las tropas, generalmente mercenarias, utilizadas por los rusos. Y los rusos prefieren enviar chechenos, sirios, mercenarios».

«Pero el peligro es que sólo veamos esto, que es monstruoso, y no veamos todo el drama que se está desarrollando detrás de esta guerra, que tal vez de alguna manera fue provocada o no evitada. Y registro el interés por probar y vender armas. Es muy triste, pero al final es lo que está en juego», se explayó.

El papa argentino recordó sus palabras en ocasión «hace apenas cuatro años, cuando se conmemoró el 60º aniversario del desembarco de Normandía» y alertó sobre la cantidad de jóvenes que se llevó la Segunda Guerra Mundial.

Entonces se internó en temas como los de «las mujeres jóvenes y hermosas» que lo fueron a ver para que rogara por sus maridos soldados detenidos en la planta de Azovstal, Mariúpol, comentando que si quedaran viudas, podrán ser presa de «las redes de trata, que ya se mueven» en pos de sus oscuros objetivos.

El Papa señaló también: «Hay otros países muy lejanos -piensen en algunas partes de África, el norte de Nigeria, el norte del Congo- donde la guerra sigue y a nadie le importa. Piensen en Ruanda hace 25 años. Piensen en Myanmar y en los rohingya. El mundo está en guerra».

«Hace unos años se me ocurrió decir que estamos viviendo la tercera guerra mundial a trozos. Ahí, para mí hoy, se ha declarado la tercera guerra mundial. Y esto es algo que debería hacernos reflexionar. ¿Qué le pasa a la humanidad que ha tenido tres guerras mundiales en un siglo?», se preguntó.

Sus últimos conceptos con respecto a Ucrania durante la charla fueron :»Es experta en esclavitud y guerra. Es un país rico, que siempre ha sido cortado, desgarrado por la voluntad de quienes querían apoderarse de él para explotarlo».

FUENTE: NA

Comentarios

comentarios