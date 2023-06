El Partido Obrero y el MST presentaron sus candidaturas unitarias para el FIT-U e invitaron a un plenario nacional de la Izquierda

Este jueves 1 de junio se realizó una conferencia de prensa de presentación de precandidaturas propuestas por el Partido Obrero y el MST en el Frente de Izquierda Unidad encabezadas por Gabriel Solano a presidente y Vilma Ripoll a vicepresidenta. En la provincia de Buenos Aires se propone a Alejandro Bodart como precandidato a Gobernador y Néstor Pitrola como precandidato a diputado junto a Romina del Pla a senadora provincial. A su vez, como precandidata a diputada provincial por la quinta sección, será Sonia Magasinik. La fórmula en el distrito la encabezarán Alejandro Martínez como precandidato a Intendente y Rocío García como precandidata a concejal.

Al mismo tiempo, tal como lo resolvieron ambos partidos en sus conferencias electorales la semana pasada, invitaron un masivo «Plenario abierto de la Izquierda y los luchadores» el próximo 17 de junio en Plaza de Mayo donde convocan también al PTS e Izquierda Socialista, los otros dos partidos integrantes del Frente de Izquierda Unidad, para discutir un programa común y resolver la fórmula en una lista unitaria hacia las próximas elecciones.

La precandidata a Concejal en primer término Rocío García declaro: «Estamos impulsando a nivel nacional un plenario de la izquierda y los luchadores el próximo 17 de junio en plaza de mayo, lo hacemos también en Mar del Plata convocando a les luchadores del movimiento socioambiental, del movimiento de mujeres y diversidades, de la juventud, de los barrios y al conjunto de los trabajadores en una ciudad que esta entregada a los capitalistas: Durante los últimos años por Guillermo Montegro de JXC pero también producto del fracaso nacional del gobierno peronista del FDT, mientras los empresarios tienen a los políticos capitalistas sobre los que hacen lobby, los luchadores podemos encontrar en el plenario que estamos convocando parte del FITU la herramienta para enfrentar el ajuste y a todos los sectores de derecha como Milei, que han emergido como consecuencia del fracaso del Peronismo, la rebeldía tiene que ser por izquierda». concluyó invitando a este 3 de junio en un nuevo aniversario por Ni una menos a “ganar las calles contra los gobiernos que con su ajuste violentan más a las mujeres y disidencias».

La precandidata a diputada provincial por la quinta sección electoral, Sonia Magasinik declaró «la situación económica y social se está agravando profundamente en nuestro país. De esta situación no están exentos los 27 municipios que integran la sección electoral. En una de las zonas más ricas del país y del mundo, donde la alimentación no debería no ser un problema, miles de niños y sus familias sufren de inseguridad alimentaria severa afectando el desarrollo de sus potencialidades. Y quiero hacer un profundo alerta al déficit de políticas públicas para abordar la cuestión de la salud mental, que implica un gran sufrimiento subjetivo a infancias y adolescencias».

Alejandro Martínez, para finalizar la conferencia dijo: «vamos a denunciar en esta campaña al Intendente Montenegro que es muy predispuesto a todos los negociados habidos y por haber pero claramente sub- ejecuta el presupuesto y olvida directamente, de las áreas que tiene que ver con los trabajadores. Los barrios estan destruidos, no tenemos escuelas en buen estado, el sistema de salud municipal está vaciado» también remarco que «Raverta quien quiere ser alternativa de gobierno en el municipio, teniendo como «merito» ajustar a los jubilados y pensionados usando el dinero de la ANSES como caja propia, para financiar todo tipo de negocios desde un parque eólico en San Juan, a las off shore en Mar Del Plata. Es decir, no representa en los hechos ninguna alternativa a Montenegro».

