El policía que recibió un disparo en la cabeza en el barrio Belisario Roldan fue operado y está estable

El efectivo, de 20 años, participaba de un allanamiento de Drogas Ilícitas en Termas de Río Hondo y Rawson cuando fue baleado. Sigue grave y podría ser trasladado.

El policía de 20 años que fue baleado este jueves al mediodía en el barrio Belisario Roldán fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Interzonal y se encuentra grave pero estable, según confirmaron fuentes oficiales a Mi8.

El efectivo recibió un disparo en su cabeza mientras participaba de un allanamiento de Drogas Ilícitas en Termas de Río Hondo y Rawson. Los autores huyeron rápidamente del lugar y son buscados por el personal policial.

Luego del terrible suceso, el efectivo había sido trasladado de urgencia al Higa, en un muy grave estado de salud y peleando por su vida: los profesionales del hospital lo ingresaron a quirófano hace algunas horas, de donde salió estable, con una bala y un catéter en el cráneo.

De todas formas su estado de salud continúa siendo grave, aunque no empeoró en las últimas horas, permitiendo la intervención del personal de salud. En caso de presentar mejoras, será trasladado a un hospital privado.

