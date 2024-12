El rugby marplatense para la historia: campeones del Seven de la República por primera vez

Mar del Plata se consagró campeón del Seven de la República por primera vez en la historia. Venció a Córdoba 19 a 15 y se quedó con la Copa de Oro en Paraná. En las semifinales, los dirigidos por la dupla Abate-Ebrett vencieron a Salta por 26 a 12 y clasificaron a la gran final en El Plumazo.

La campaña comenzó con una derrota ante Nordeste por 24-5 con el try de Ignacio Migliore y luego, el elenco local no perdió más. Superó 19 a 15 a Alto Valle con los tries de Valentino Bonavento (2) e Ignacio Migliore y las dos conversiones de Justo Echevarría.

En el cierre de la Zona 1, superaron al poderoso URBA (Buenos Aires) por 24 a 14 con los tries de Ignacio Migliore, Juan Ignacio Larraburu, Gonzalo Jauregui y Santiago Charles más las dos conversiones de Joaquín López Nobrega

En semifinales, el “Trébol” venció a Salta por 26-12 con los tries de Ignacio Migliore (2) y Joaquín López Nobrega (2) más las conversiones de Joaquín López Nobrega (2) y Facundo Castelfilardo.

Y en la final, fue 19-15 a Córdoba con las conquistas de Joaquín López Nobrega, Juan Ignacio Larraburu e Ignacio Migliore. Joaquín López Nobrega y Justo Echevarría anotaron una conversión cada uno.

El plantel estuvo conformado por Juan Ignacio Larraburu, Raúl Brischetto, Patricio Bustamante, Justo Echevarría, Joaquín López Nobrega, Ignacio Migliore, Facundo Castelfilardo, Salvador Gerlero, Valentino Bonavento, Gonzalo Jáuregui, Felipe Forte y Santiago Charles. Los entrenadores fueron Mariano Abate y Guillermo Ebrett.

Comentarios

comentarios